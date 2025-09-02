他疑惑「大學生零用錢15K不夠用？」 網揭關鍵：不能拿自身幾年前比

你會給小孩多少零用錢？一名網友分享，近期跟朋友聊天，發現很多大學生覺得零用錢至少要1萬5才夠，但自己以前拿7千就覺得很夠用，好奇是因物價上漲，還是爸媽現在太寵小孩？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「現在小孩的零用錢該給多少？」為題，指出近期看了很多街訪影片、Threads上分享的文章，有很多大學生認為一個月的零用錢，至少要1萬5才夠用，讓他相當震驚。

這名網友進一步說明，4年前他還是大學生時，一個月拿7000元零用錢就差不多了，也不會想去吃多好的東西，認為能吃飽就好，對於與現在零用錢相差一倍，讓他好奇「現在是因為物價上漲，還是爸媽都太寵小孩了？」

貼文一出後，不少網友都表示「現在物價又不一樣」、「7000元在雲林以南，勉強過得去，台北至少1萬8000元，不然真的吃土」、「現在國中生一個禮拜飯錢就1000元了，還只有晚餐，如果三餐加上交通費，1萬5是基本」、「如果我是父母，我會先從親朋好友或查詢網路資料，判斷該給多少錢」、「不同城市的生活費也差很多耶」、「先了解小孩學校周圍的消費，如果有住宿，那的確要更多花費」。

此外，也有部分網友回應「生活費跟零用錢不一樣吧」、「1萬5是生活費吧，說不定還包含房租」、「扣掉房租費、伙食費這種基本開銷，剩下的才能叫做零用錢」、「如果沒有生活上的煩惱，光是零用錢，一個月需要1萬5，覺得太多了」、「零用錢走獎勵機制比較好，也可以鼓勵小孩專心在生活上」。

商品推薦