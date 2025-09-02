他疑惑「大學生零用錢15K不夠用？」 網揭關鍵：不能拿自身幾年前比
你會給小孩多少零用錢？一名網友分享，近期跟朋友聊天，發現很多大學生覺得零用錢至少要1萬5才夠，但自己以前拿7千就覺得很夠用，好奇是因物價上漲，還是爸媽現在太寵小孩？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「現在小孩的零用錢該給多少？」為題，指出近期看了很多街訪影片、Threads上分享的文章，有很多大學生認為一個月的零用錢，至少要1萬5才夠用，讓他相當震驚。
這名網友進一步說明，4年前他還是大學生時，一個月拿7000元零用錢就差不多了，也不會想去吃多好的東西，認為能吃飽就好，對於與現在零用錢相差一倍，讓他好奇「現在是因為物價上漲，還是爸媽都太寵小孩了？」
貼文一出後，不少網友都表示「現在物價又不一樣」、「7000元在雲林以南，勉強過得去，台北至少1萬8000元，不然真的吃土」、「現在國中生一個禮拜飯錢就1000元了，還只有晚餐，如果三餐加上交通費，1萬5是基本」、「如果我是父母，我會先從親朋好友或查詢網路資料，判斷該給多少錢」、「不同城市的生活費也差很多耶」、「先了解小孩學校周圍的消費，如果有住宿，那的確要更多花費」。
此外，也有部分網友回應「生活費跟零用錢不一樣吧」、「1萬5是生活費吧，說不定還包含房租」、「扣掉房租費、伙食費這種基本開銷，剩下的才能叫做零用錢」、「如果沒有生活上的煩惱，光是零用錢，一個月需要1萬5，覺得太多了」、「零用錢走獎勵機制比較好，也可以鼓勵小孩專心在生活上」。
▪逢甲大學宿舍爆紅！網驚呼「根本高級青旅」價格曝光 最便宜月租不到4千
▪國教院調查：九年級學生近七成使用過生成式AI 過半學校開始教AI
▪與學生並肩作戰！ 北一女校長開學日宣布參加明年學測：勿自我設限
▪開學日展奇招！建中校長上演「硬幣穿紙」魔術秀 盼學生心想事成
▪女大生生活費比姊姊多3千…爸媽要求列預算 網見清單：太克難
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言