快訊

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

聽新聞
0:00 / 0:00

他疑惑「大學生零用錢15K不夠用？」 網揭關鍵：不能拿自身幾年前比

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期跟朋友聊天，發現很多大學生覺得零用錢至少要每月1萬5才夠，但自己以前拿7千元就覺得很夠用。示意圖／ingimage
一名網友分享，近期跟朋友聊天，發現很多大學生覺得零用錢至少要每月1萬5才夠，但自己以前拿7千元就覺得很夠用。示意圖／ingimage

你會給小孩多少零用錢？一名網友分享，近期跟朋友聊天，發現很多大學生覺得零用錢至少要1萬5才夠，但自己以前拿7千就覺得很夠用，好奇是因物價上漲，還是爸媽現在太寵小孩？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「現在小孩的零用錢該給多少？」為題，指出近期看了很多街訪影片、Threads上分享的文章，有很多大學生認為一個月的零用錢，至少要1萬5才夠用，讓他相當震驚。

這名網友進一步說明，4年前他還是大學生時，一個月拿7000元零用錢就差不多了，也不會想去吃多好的東西，認為能吃飽就好，對於與現在零用錢相差一倍，讓他好奇「現在是因為物價上漲，還是爸媽都太寵小孩了？」

貼文一出後，不少網友都表示「現在物價又不一樣」、「7000元在雲林以南，勉強過得去，台北至少1萬8000元，不然真的吃土」、「現在國中生一個禮拜飯錢就1000元了，還只有晚餐，如果三餐加上交通費，1萬5是基本」、「如果我是父母，我會先從親朋好友或查詢網路資料，判斷該給多少錢」、「不同城市的生活費也差很多耶」、「先了解小孩學校周圍的消費，如果有住宿，那的確要更多花費」。

此外，也有部分網友回應「生活費跟零用錢不一樣吧」、「1萬5是生活費吧，說不定還包含房租」、「扣掉房租費、伙食費這種基本開銷，剩下的才能叫做零用錢」、「如果沒有生活上的煩惱，光是零用錢，一個月需要1萬5，覺得太多了」、「零用錢走獎勵機制比較好，也可以鼓勵小孩專心在生活上」。

小孩 父母 開銷 大學生

延伸閱讀

她「月經來拒吃冰」外國人全傻眼 網曝關鍵：在澳洲時根本沒差

吃飽還嘴饞竟是「大腦被腸道騙了」 營養師授4招：讓食慾不失控

妹子晚上運動卻睡不著 過來人揭與2因素有關：最好避免

用錯衛生紙恐致痔瘡！ 醫師揭3大選紙原則：給屁屁精緻呵護

相關新聞

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

堪比高級青旅！逢甲宿舍爆紅「蔡英文也發文說去過」 網嗨：總統級開箱

9月開學季，有新生近日在網上分享搬進大學宿舍的照片，讓逢甲宿舍爆紅。前總統蔡英文今天在社群平台Threads分享開箱照片...

他疑惑「大學生零用錢15K不夠用？」 網揭關鍵：不能拿自身幾年前比

你會給小孩多少零用錢？一名網友分享，近期跟朋友聊天，發現很多大學生覺得零用錢至少要1萬5才夠，但自己以前拿7千就覺得很夠用，好奇是因物價上漲，還是爸媽現在太寵小孩？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

赴日動物病院實習！嘉義大學獸醫生觀摩海豚健檢、心臟超音波

嘉義大學獸醫系學生林婕宜今年暑假前往日本神奈川縣鎌倉市一家動物病院臨床實習，並到當地水族館觀摩海豚健檢與心臟超音波，獲得...

《願祢受讚頌》10周年慶典 台灣天主教主教團與靜宜大學攜手

教宗方濟各2015年頒布《願祢受讚頌》通諭，今年適逢十周年！通諭提醒世人「萬物相互關聯」，呼籲以良知與具體作為回應生態危...

實踐大學攜手韓方營運世宗學堂 9月起開設韓語、文化課程

實踐大學與韓國德成女子大學合作運營「台北2世宗學堂」，計畫自今年9月起，陸續推出多樣化的韓語課程、韓國文化專題講座，以及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。