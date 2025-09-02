逢甲大學宿舍爆紅！網驚呼「根本高級青旅」價格曝光 最便宜月租不到4千

9月開學季，近期許多大學生開始準備搬入宿舍。礙於空間、人數、資金等，通常學生宿舍都讓人沒有期待，但是逢甲大學的宿舍卻讓大眾眼前一亮，在社群上引發討論。

近日Threads上「逢甲宿舍」引發熱議，不少逢甲學生PO出宿舍開箱照，不同房型有不同的設計規格，但同樣都是豪華又有質感的裝潢。

寬敞的公共空間、採光優良、木質牆面與黑色床架的搭配，還附有電視、冰箱等家電，彷彿入住高級青旅，讓不少網友羨慕又哀怨，「原來給人住的宿舍是長這樣」、「原來是學校宿舍，還以為是民宿」、「你們不要再po這些了，讓我大學覺得我在坐牢」、「不說的話，還以為是文青風青年旅館」。