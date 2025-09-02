快訊

逢甲大學宿舍爆紅！網驚呼「根本高級青旅」價格曝光 最便宜月租不到4千

聯合新聞網／ 綜合報導
逢甲大學宿舍照片。圖／擷取自逢甲大學官網
逢甲大學宿舍照片。圖／擷取自逢甲大學官網
9月開學季，近期許多大學生開始準備搬入宿舍。礙於空間、人數、資金等，通常學生宿舍都讓人沒有期待，但是逢甲大學的宿舍卻讓大眾眼前一亮，在社群上引發討論。

近日Threads上「逢甲宿舍」引發熱議，不少逢甲學生PO出宿舍開箱照，不同房型有不同的設計規格，但同樣都是豪華又有質感的裝潢。

寬敞的公共空間、採光優良、木質牆面與黑色床架的搭配，還附有電視、冰箱等家電，彷彿入住高級青旅，讓不少網友羨慕又哀怨，「原來給人住的宿舍是長這樣」、「原來是學校宿舍，還以為是民宿」、「你們不要再po這些了，讓我大學覺得我在坐牢」、「不說的話，還以為是文青風青年旅館」。

根據逢甲大學官網顯示，一共有4區宿舍，其中有家庭式公寓、單、雙人獨立套房、四人雅房等，根據不同房型房租最低一學期19,900，最高54,000，換算下來月租最便宜不到4千元。

逢甲大學宿舍照片。圖／擷取自逢甲大學官網
逢甲大學宿舍照片。圖／擷取自逢甲大學官網

宿舍 房租 大學生 逢甲大學

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

解聘爭議／不滿被台大解聘 法律教授與校方纏訟10年

台大法律學院陳姓前副教授，未通過教師評鑑被台大解聘，她不滿不續聘程序淪為校方「秋後算帳」手段，一狀告上台大，還對「國立大學教師評鑑評分程序」提出釋憲，台大前校長管中閔曾稱該判決是「大學自治向前邁進」。訴訟10年，屢被駁回，今年7月台北高等行政法院更一審判決再敗訴。 陳姓前副教授接受聯合報數位版專訪表示，司法審查是正義的最後一道防線，但法官要改變法學思維由「契約法律關係」來審理大學教師不續聘案，仍需很多努力。

中國醫藥大學校長交接 中研院士江安世就任

中國醫藥大學今天舉行新舊任校長交接儀式，新任校長為中央研究院院士江安世，在中國醫大董事長蔡長海監交下，從原任校長洪明奇手...

女大生生活費比姊姊多3千…爸媽要求列預算 網見清單：太克難

九月初許多學校陸續開學，在台北讀大學多少生活費才夠用呢？一名升大二的女學生發文，表示之前爸媽一個月給8千元，也列舉了各類消費項目，對此，不少過來人指出每個月8千元「太克難」，並透露伙食費至少要1萬元以上。

台大辦高中生進階課程 首年5校134人參與

台灣大學「高中生進階課程5年試辦計畫」昨啟動，首年邀請建國中學、北一女中、師大附中、中山女中、成功高中學生參與，上完課程...

