中國醫藥大學校長交接 中研院士江安世就任
中國醫藥大學今天舉行新舊任校長交接儀式，新任校長為中央研究院院士江安世，在中國醫大董事長蔡長海監交下，從原任校長洪明奇手中接下印信，前副總統陳建仁也到場見證。
蔡長海在監交時代表董事會感謝卸任的洪明奇任內致力推動校務發展，同時歡迎新任校長江安世，相信以江安世卓越的學術成就與豐富的行政經驗，以及卓越的領導力與國際視野，必能帶領中國醫大持續發展與進步，並繼續邁向新高峰。
陳建仁致詞表示，中國醫藥大學近年在蔡長海及歷任校長努力下創造4個奇蹟，期待新任校長江安世帶領團隊接棒努力之下，一定可以創造第5個重要奇蹟，因此要給予江安世一個最大的祝福。
台中市副市長鄭照新表示，中國醫藥大學對於中台灣的發展有不可抹滅的貢獻，特別感謝蔡長海，無論是在醫療產業或研究產業，都對中台灣有非常大的幫助，就像一顆引擎一樣，推動中台灣的繁榮與發展。
江安世以感恩與敬畏的心情接任校長，同時對校務發展提出，持續推動頂尖科研、加速生醫產業轉譯、培育次世代領袖人才等3大辦學治校目標；在AI正在加速改變世界，也正在重塑大學價值的關鍵時刻，中國醫大已具備堅實基礎，他鼓勵大家攜手同心協力，就能共同寫下屬於台灣的生醫奇蹟。
