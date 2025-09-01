快訊

川普再轟「這國」高關稅政策害美國血虧：現在示好已太遲

最強7月！國銀對六大產業放款突暴衝超額達標 發生什麼事？

中國醫藥大學校長交接 中研院士江安世就任

中央社／ 台中1日電
中研院院士江安世。聯合報系資料照／記者黃士航攝影
中研院院士江安世。聯合報系資料照／記者黃士航攝影
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

中國醫藥大學今天舉行新舊任校長交接儀式，新任校長為中央研究院院士江安世，在中國醫大董事長蔡長海監交下，從原任校長洪明奇手中接下印信，前副總統陳建仁也到場見證。

蔡長海在監交時代表董事會感謝卸任的洪明奇任內致力推動校務發展，同時歡迎新任校長江安世，相信以江安世卓越的學術成就與豐富的行政經驗，以及卓越的領導力與國際視野，必能帶領中國醫大持續發展與進步，並繼續邁向新高峰。

陳建仁致詞表示，中國醫藥大學近年在蔡長海及歷任校長努力下創造4個奇蹟，期待新任校長江安世帶領團隊接棒努力之下，一定可以創造第5個重要奇蹟，因此要給予江安世一個最大的祝福。

台中市副市長鄭照新表示，中國醫藥大學對於中台灣的發展有不可抹滅的貢獻，特別感謝蔡長海，無論是在醫療產業或研究產業，都對中台灣有非常大的幫助，就像一顆引擎一樣，推動中台灣的繁榮與發展。

江安世以感恩與敬畏的心情接任校長，同時對校務發展提出，持續推動頂尖科研、加速生醫產業轉譯、培育次世代領袖人才等3大辦學治校目標；在AI正在加速改變世界，也正在重塑大學價值的關鍵時刻，中國醫大已具備堅實基礎，他鼓勵大家攜手同心協力，就能共同寫下屬於台灣的生醫奇蹟。

陳建仁 中國醫藥大學

延伸閱讀

一般性補助款分配地方跳腳 台中市府籲公式化透明

財產申報曝！盧秀燕不只愛用雅詩蘭黛粉底液 先生還擁其公司債

台中市潑水節嗨翻天 江啟臣、鄭照新被潑全身溼

烏克蘭議員拜訪台中 鄭照新盼戰爭早日結束「台中可支援重建」

相關新聞

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

女大生生活費比姊姊多3千…爸媽要求列預算 網見清單：太克難

九月初許多學校陸續開學，在台北讀大學多少生活費才夠用呢？一名升大二的女學生發文，表示之前爸媽一個月給8千元，也列舉了各類消費項目，對此，不少過來人指出每個月8千元「太克難」，並透露伙食費至少要1萬元以上。

中國醫藥大學校長交接 中研院士江安世就任

中國醫藥大學今天舉行新舊任校長交接儀式，新任校長為中央研究院院士江安世，在中國醫大董事長蔡長海監交下，從原任校長洪明奇手...

解聘爭議／高教老師被突襲解聘 教部全推給大學自治？

常為教師辯護的律師指出，大學老師若疑似教學不力，幾乎都是在被「突襲」下遭解聘，程序保障非常差，教育部也不想管，中小學校事會議處理不適任教師運作比大學更嚴謹；有大學教授表示，被解聘的老師若理由難以說服他人，常會用「程序違失」抗辯，且得以「翻盤」，司法單位對於大學自治的態度拿捏得當嗎？學界、法界有不同看法。

台大辦高中生進階課程 首年5校134人參與

台灣大學「高中生進階課程5年試辦計畫」昨啟動，首年邀請建國中學、北一女中、師大附中、中山女中、成功高中學生參與，上完課程...

台大開學 校長勉勵學生朝夢想前進

台灣大學今天下午舉行開學典禮，以社團表演及影片展開序幕，台大校長陳文章致詞時表示，期望新生在台大度過豐富且充實快樂的時光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。