中山大學設國際跨域原民專班 培育部落領航者
國立中山大學西灣學院「國際跨域學士學位學程原住民族專班」今天正式揭牌成立。國立中山大學表示，期盼能培育出更多能為部落開創新局的領航者。
中山大學校長李志鵬致詞表示，成立此學程是中山大學對於台灣原住民族文化與智慧致以崇高敬意的具體行動，以及在履行大學社會責任上的具體承諾。
李志鵬說，真正的學習不僅發生在課堂上，更應與生活、文化和土地緊密結合。鼓勵學生主動發現、分析並解決原住民族社群所面臨的實際問題，讓所學知識能真正回饋部落，成為改變社會的正向力量。
學程主任許家豪說，學程最大特色在於高度客製化與支持性的學習環境。不同於一般科系，「原住民族專班」採「三導師制」，由一名校內教師、一名部落耆老或文化工作者及一名產業或領域專家共同指導學生。
學程並提供「客製化選課」，讓每名學生都能依據個人興趣與部落需求，規劃專屬的學習路徑。學生將有機會將學術知識與部落實踐相結合，並透過參與國際交流活動，向世界展現台灣原住民族的獨特魅力。
國立中山大學表示，未來，學程將持續與原住民族社群、各級政府及非營利組織合作，共同為原住民族教育的發展與文化復振貢獻心力，期盼能培育出更多能夠為部落開創新局的領航者。
