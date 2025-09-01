「小雞上工」公布2025開學打工調查 九成大學生有開學打工規劃
數字（5287）科技旗下全台最大打工兼職平台「小雞上工」公布2025開學打工調查，九成大學生有開學打工規劃，其中大一新鮮人規畫打工比率更高達九成四。
調查發現，約3成5的大學生自認生活費不足，平均每月出現6,000元缺口。高達九成學生透過打工補貼支出。進一步比較地區差異，北部外宿學生生活成本最高（含房租與生活費），每月約需2萬元，較其他地區高出約5,000 元，壓力較沉重。
小雞上工也針對大學生偏好的打工類型進行調查，發現超過9成對於「1至3小時、免面試」的任務型打工有高度興趣，選擇主要原因為：「能夠即時賺錢」（64%）、「善用零碎時間」（63%）與「不想長期綁定排班」（40%）。
根據站內數據顯示，短期兼職的應徵人數為長期兼職的六倍，一次性任務的吸引力更高，因此小雞上工也建議企業與雇主在招募策略上，可以嘗試刊登「短期工作」或「即時任務」來快速補足人力空窗。
