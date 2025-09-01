女大生生活費比姊姊多3千…爸媽要求列預算 網見清單：太克難
【問卷調查】
生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答
九月初許多學校陸續開學，在台北讀大學多少生活費才夠用呢？一名升大二的女學生發文，表示之前爸媽一個月給8千元，並列舉出各類消費項目。對此，不少過來人指出每個月8千元「太克難」，並透露伙食費至少要1萬元以上。
一名女網友在Dcard發文，表示她在台北讀大學，目前正要升大二，之前生活費爸媽都是每個月給8千元，由於比姊姊的4千5到5千元多太多，因此爸媽要求她先列出預算。
原PO列舉了各花費的預算，包括伙食費6千、交通費5百、日常用品3百到5百、交際娛樂費用1千、學科和美術材料約2千，對此詢問網友們是否還有需要補充的項目費用。
此文一出，不少網友紛紛指出8千太少，並分享自身花費，「我光伙食就要1萬起跳了，一天300，有條件的話不要過得太克難」、「日用品300-500太少了吧，盥洗用品跟衛生紙之類的加起來要1500才夠吧」、「伙食多個1000吧，有時候還是要享受一點美食」、「我10000塊北部生活，每個月都光掉，還要提早要生活費」、「我1萬，然後還有自己打工貼」。
也有網友分享和爸媽溝通與省錢的技巧，「妳可以試著把預算表變成一份『學習投資計畫書』，跟爸媽溝通時，強調妳的科系和姊姊不同，看展覽、買材料不是單純花錢，而是對妳專業能力的必要投資」、「學校附近東西好像真的有比較便宜」、「我也是一天300，只吃兩餐，有時候午餐都是買早餐店的東西到教室吃」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言