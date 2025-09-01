快訊

女大生生活費比姊姊多3千…爸媽要求列預算 網見清單：太克難

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女大生一個月生活費8千元，被爸媽要求列出明細。示意圖／ingimage
九月初許多學校陸續開學，在台北讀大學多少生活費才夠用呢？一名升大二的女學生發文，表示之前爸媽一個月給8千元，並列舉出各類消費項目。對此，不少過來人指出每個月8千元「太克難」，並透露伙食費至少要1萬元以上。

一名女網友在Dcard發文，表示她在台北讀大學，目前正要升大二，之前生活費爸媽都是每個月給8千元，由於比姊姊的4千5到5千元多太多，因此爸媽要求她先列出預算。

原PO列舉了各花費的預算，包括伙食費6千、交通費5百、日常用品3百到5百、交際娛樂費用1千、學科和美術材料約2千，對此詢問網友們是否還有需要補充的項目費用。

此文一出，不少網友紛紛指出8千太少，並分享自身花費，「我光伙食就要1萬起跳了，一天300，有條件的話不要過得太克難」、「日用品300-500太少了吧，盥洗用品跟衛生紙之類的加起來要1500才夠吧」、「伙食多個1000吧，有時候還是要享受一點美食」、「我10000塊北部生活，每個月都光掉，還要提早要生活費」、「我1萬，然後還有自己打工貼」。

也有網友分享和爸媽溝通與省錢的技巧，「妳可以試著把預算表變成一份『學習投資計畫書』，跟爸媽溝通時，強調妳的科系和姊姊不同，看展覽、買材料不是單純花錢，而是對妳專業能力的必要投資」、「學校附近東西好像真的有比較便宜」、「我也是一天300，只吃兩餐，有時候午餐都是買早餐店的東西到教室吃」。

