台大辦高中生進階課程 首年5校134人參與

聯合報／ 記者李芯／台北報導
台大推出高中生進階課程五年試辦計畫，邀請長期微課程合作的北區五校聯盟校長一同出席啟動儀式。記者曾原信／攝影
台大推出高中生進階課程五年試辦計畫，邀請長期微課程合作的北區五校聯盟校長一同出席啟動儀式。記者曾原信／攝影
台灣大學「高中生進階課程5年試辦計畫」昨啟動，首年邀請建國中學、北一女中、師大附中、中山女中、成功高中學生參與，上完課程將獲得修課證明，未來入學台大可申請學分抵免。台大校長陳文章表示，目前課程皆為實體，希望未來雙北、其他縣市能有更多大學一起開課。

這項計畫首年由5校老師推薦，共吸引134位學生參加，課程涵蓋理、工、社會科學與人文領域，包括上學期的進階先修微積分一、普通物理學甲上、經濟學原理、社會學；下學期的進階先修微積分二、普通物理學甲下、普通化學、普通生物學乙、普通心理學。

陳文章說，選擇這5校，是因過去有合作「微課程」的經驗，現在開設的都是實體課程，學生1學期只能修1門課，使用放學後下午5時到8時的時間上課，1個學分1150元，但中低收入戶學生學分費會全額補助。

9堂課請來中研院士、國家講座主持人、教學傑出獎得主等優秀師資授課，例如化學課程中研院士彭旭明，心理課程由台大心理系名譽教授、國家講座主持人梁庚辰上課。

建國高中校長莊智鈞表示，謝謝台大協助幾所高中的學生，有機會先到台大學習；成功高中校長劉晶晶說，讓學生先進入台大修課，能提升學習動機，進一步探索自己的未來。

師大附中校長廖純英指出，高中老師不易做差異化教學，台大先修課程內容正好滿足學習需求高的學生。中山女高校長張云棻說，課程不僅可讓學生先修到專業知識，更重要的是實體感受台大優質的學校氛圍。

