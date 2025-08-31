台大開學典禮 校長陳文章勉勵新生培養挫折忍耐力
國立台灣大學今日舉辦開學典禮，114學年度新生計有學士班4515人、碩博士班新生6158人。台大校長陳文章致詞時，除了提到學校近年推動的校學士、NTU Beyond Borders等計畫，也勉勵新生們在大學「結交好友、培養挫折忍耐力、勇敢追夢」。典禮上更邀請社團帶來精彩表演，以及校友拍影片勉勵，展現台大人投入、奮鬥與多元的特質。
開學典禮上，由國樂團、交響樂團、管樂團帶來精彩表演，現代舞社與火舞社吸引全場目光。在「一日校友」影片中，知名校友、台大臨床醫學研究所博士班畢業的作家侯文詠鼓勵新生，好好去發掘自己的天賦，做喜歡、有熱情的事情；YouTuber、台大中文系國際生學士班畢業的金針菇（金珍榮）告訴學弟妹，「台大不會決定你的人生，但會給你很多養分」。
陳文章致詞時指出，台大近年推出280個領域專長模組、校院學士與榮譽學程，以現有校學士為例，主修森林系的張同學獲得人機互動校學士；主修政治系的潘同學獲得策略管理與產業分析校學士。而參加「探索學習計畫」的陳同學與隊友們選擇以傳統航法，藉由太陽、月亮與星星定位，藉優越的航海技術成功跨越北大西洋。
陳文章也提到，台大推出NTU Beyond Borders計畫，除了與國外重點姊妹校共同開設課程、合辦線上及短期移動教學課程，並提供多項的寒暑假國際企業及NGO海外實習與服務學習課程，更首次獲得泰晤士2025亞洲高等教育獎傑出學生支持獎。
陳文章表示，大學生涯3件事是「結交好友、培養挫折忍耐力、勇敢追夢」，盼學生能堅定朝著夢想，一步步踏實前進。
台大學生會長陳柏承說，其實過去從沒想到自己會延畢、不在大五這一年好好實習或準備研究所，而是不務正業地當台大的學生會長，被許多人稱為「綠蛆」、「職業學生」。他分享，真正能讓人脫穎而出的不是那個科系的選擇本身，而是你持續為專業與領域上投入熱情，「因此，與其困在選擇的得失裡，我更願意把心力放在選擇後的行動與累積」。
台大表示，典禮吸引大批新生與家長熱情參與，現場座無虛席，精彩的表演與用心的影片展現台大人投入、奮鬥與多元的特質，也象徵新生即將展開青春的新篇章，在多元探索中點燃熱情與勇氣。
