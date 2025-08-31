台大開學典禮 陳文章勉新生堅定追夢不怕挫折

台灣大學今天舉行開學典禮，校長陳文章以「結交好友、培養挫折忍耐力、勇敢追夢」勉勵新生勇敢探索、樂在學習，不因過程中有波折而放棄，能堅定朝夢想一步步踏實前進。

台大舉行114學年開學典禮，學士班新生有4515人、碩博士班新生6158人，典禮中播放「一日校友」影片，邀請作家侯文詠及YouTuber金針菇（本名金珍榮）2名校友分享在台大的學習生活與對學弟妹的祝福。

陳文章致詞時表示，台大近年來持續優化既有的教學研究能量，並精進未來大學的基礎，包括280個領域專長模組、校院學士與榮譽學程，以校學士為例，有人主修森林系，獲得人機互動校學士；還有參加探索學習計畫的學生，以優越的航海技術與團隊合作，跨越北大西洋。

除了既有的交換生及雙聯學位，陳文章指出，台大也推出NTU Beyond Borders計畫，與國外重點姊妹校共同開課、合辦線上及短期移動教學課程，並提供多項寒暑假企業及NGO海外實習與服務學習課程，這些精進學生學習的方案，不僅達到培育自主跨域學習人才的目標，也讓台大首次獲得泰晤士2025亞洲高等教育獎傑出學生支持獎。

陳文章以「結交好友、培養挫折忍耐力、勇敢追夢」勉勵新生，期待學生在台大優質的環境裡，勇敢探索，樂在學習，不因過程中有波折而放棄，能堅定朝夢想一步步踏實前進。

代表致詞的學生代表張華蓁坦言，剛進台大時，曾因太多厲害的同學而感到焦慮和懷疑自己，但參加各種活動、社團後，看見大家如何活出自己的樣子，現在她比當初更認識和相信自己；希望學弟妹迷惘或挫折時，不要害怕求助他人，記得給自己休息時間，不需要活成別人認為的樣子才值得被肯定，每個人都會在自己的故事裡閃閃發光。

台大學生會會長陳柏承分享，自己沒想過會延畢，還在大五這年選擇不務正業地去當學生會長，但他知道比起做出「最正確」、「最可能成功」的選擇，選擇後持續去執行才是真正的關鍵，與其困在選擇的得失裡，不如把心力放在選擇後的行動與累積，在選擇之後傾注的努力、時間與堅持，才會帶來最好的成果。

台大研究生協會會長莊智程提到，輝達創辦人黃仁勳曾在台大畢業典禮上勉勵大家跑起來，不要用走的，「但很少人教會我們休息」；比勇往直前更困難的勇氣，或許是停下來，承認自己的侷限、怯懦、不完美，當大家能夠把身上的包袱都放下，反而自然就能跑起來了。