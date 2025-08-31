元智大學薄膜核酸感測器低成本快速 登美亮相獲關注

快訊

中央社／ 台北31日電
元智大學「薄膜生物感測器」團隊近日受邀參加美國喬治亞理工學院的年度旗艦新創盛會，展示核酸檢測原型機，以低成本、快速且具廣泛應用性的檢測技術獲高度關注。

元智大學今天發布新聞稿指出，美國喬治亞理工學院自2014年推動CREATE-X旗艦新創計畫，旨在培養學生創業信心與實戰能力，至今已孵化超過650家新創公司，總估值突破24億美元（約新台幣734億元），成為全美最具影響力的大學創業平台之一。

CREATE-X Demo Day被譽為美國大學創新生態的重要推手，每年吸引上百組來自喬治亞理工學院及全美頂尖學府的新創團隊參展，活動強調「無簡報、全互動」形式，參與團隊必須透過數小時的現場展示與一對一深度交流，直接接受市場與投資人的檢驗。

元智大學「薄膜生物感測器」團隊由工學院院長孫一明領導並負責薄膜設計，生物技術與工程研究所副教授黃麗芬負責感測配對基因設計與方法驗證，化學工程與材料科學系副教授張幼珍主導機台開發，博士林以楠統合所有工作和執行，團隊曾獲得2024亞洲「匯流創新競賽」冠軍，並受邀參加今年的CREATE-X Demo Day。

元智團隊與美國聖母大學教授張學嘉合作，開發具突破性的「薄膜核酸感測器」，本體完全在台灣開發製造，低成本、快速且具廣泛應用性，可望解決傳統診斷技術耗時與高成本的問題，可應用於食安、臨床醫療、疾病預防等領域。

元智團隊表示，此次與多名投資者、教授及創業家交流，收穫許多寶貴建議，成功的新創案例並非提供單一產品，而是建構「平台化思維」，這也啟發團隊未來將技術定位為可擴展的診斷平台，以滿足多元疾病檢測需求。

