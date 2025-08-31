聽新聞
0:00 / 0:00
台大新宿舍要花55億…愈蓋愈貴 學生恐住不起
【問卷調查】
生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答
近年公、私立大學多致力蓋新宿舍，但碰上物價波動與缺工，新宿舍愈蓋愈貴，以台大為例，預計於北市辛亥路與基隆路交叉口處興建三棟學生宿舍，但預算一路從廿八億元追加至五十五億，屆時可能反映於收費。
學生團體EdYouth建議，宿舍應比照社會住宅納入部分非自償性經費，由政府編列預算，並優先更新老舊宿舍，也要適時盤查收費是否合理，才能確保學校改善宿舍品質的誘因，回歸提供學生可負擔居住空間的初衷。
台大學務處表示，工程先前碰到疫情、缺工缺料與物價波動，期間八度流標，導致工期延宕、成本翻倍，預算從廿八億調增至五十五億，也代表未來新、整建的宿舍費用都將比現行高出不少。
台大表示，會向各方爭取資源與補助，希望屆時能在學生可負擔的費用下入住。另外，預計本學年起，逐棟展開為期十年的整修或重建工程，屆時住宿費也會進行相應調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言