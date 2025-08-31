聽新聞
0:00 / 0:00

台大新宿舍要花55億…愈蓋愈貴 學生恐住不起

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

近年公、私立大學多致力蓋新宿舍，但碰上物價波動與缺工，新宿舍愈蓋愈貴，以台大為例，預計於北市辛亥路與基隆路交叉口處興建三棟學生宿舍，但預算一路從廿八億元追加至五十五億，屆時可能反映於收費。

學生團體EdYouth建議，宿舍應比照社會住宅納入部分非自償性經費，由政府編列預算，並優先更新老舊宿舍，也要適時盤查收費是否合理，才能確保學校改善宿舍品質的誘因，回歸提供學生可負擔居住空間的初衷。

台大學務處表示，工程先前碰到疫情、缺工缺料與物價波動，期間八度流標，導致工期延宕、成本翻倍，預算從廿八億調增至五十五億，也代表未來新、整建的宿舍費用都將比現行高出不少。

台大表示，會向各方爭取資源與補助，希望屆時能在學生可負擔的費用下入住。另外，預計本學年起，逐棟展開為期十年的整修或重建工程，屆時住宿費也會進行相應調整。

延伸閱讀

物價波動+缺工！大學新宿舍「愈蓋愈貴」 物美價廉恐不復存

宜蘭五峰旗風景區大升級 4200萬元改善步道建泡腳池明年2月完工

「虎尾潮」第三期動工 打造雲林水漾新里程碑

新竹縣多處道路破損 縣府爭取中央補助逾2.7億改善

相關新聞

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

大學宿舍漲價潮 私校單人套房破9萬

全台大專校院即將開學，但本報掌握，從南到北不少大學宿舍收費均上漲，平均約有一成漲幅。其中私立大學宿舍單人套房從九萬元漲至...

台大新宿舍要花55億…愈蓋愈貴 學生恐住不起

近年公、私立大學多致力蓋新宿舍，但碰上物價波動與缺工，新宿舍愈蓋愈貴，以台大為例，預計於北市辛亥路與基隆路交叉口處興建三...

全國師資荒 正式老師被迫超鐘點代課 挨批治標不治本

開學在即，全台中小學師資荒嚴重，為了不讓課程開天窗，只好靠正式教師「超鐘點」分擔課程，或尋找短期代課教師。不過教育界也憂...

環境部攜手嘉義大學簽合作備忘錄 成立生質物零廢循環研發示範中心

環境部攜手嘉義大學合作成立「生質物零廢循環研發示範中心」，環境部長彭啓明與校長林翰謙今天簽署合作備忘錄MOU，未來將協助...

她棄台科大選台師大 暖心理由曝：老師成就了我 我也要當老師

基隆市二信高中廣告設計科今年升學成績表現亮眼，菁英班32人有23人錄取國立大學，來自單親家庭的蘇怡萱，成績達到第一志願台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。