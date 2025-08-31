台大新宿舍要花55億…愈蓋愈貴 學生恐住不起

近年公、私立大學多致力蓋新宿舍，但碰上物價波動與缺工，新宿舍愈蓋愈貴，以台大為例，預計於北市辛亥路與基隆路交叉口處興建三棟學生宿舍，但預算一路從廿八億元追加至五十五億，屆時可能反映於收費。

學生團體EdYouth建議，宿舍應比照社會住宅納入部分非自償性經費，由政府編列預算，並優先更新老舊宿舍，也要適時盤查收費是否合理，才能確保學校改善宿舍品質的誘因，回歸提供學生可負擔居住空間的初衷。

台大學務處表示，工程先前碰到疫情、缺工缺料與物價波動，期間八度流標，導致工期延宕、成本翻倍，預算從廿八億調增至五十五億，也代表未來新、整建的宿舍費用都將比現行高出不少。

台大表示，會向各方爭取資源與補助，希望屆時能在學生可負擔的費用下入住。另外，預計本學年起，逐棟展開為期十年的整修或重建工程，屆時住宿費也會進行相應調整。