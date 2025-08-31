大學宿舍漲價潮 私校單人套房破9萬

全台大專校院即將開學，但本報掌握，從南到北不少大學宿舍收費均上漲，平均約有一成漲幅。其中私立大學宿舍單人套房從九萬元漲至九萬三千五百元，其餘學校的宿舍平均也漲三、五百至數千元不等。多所學校直言，近年基本工資與物價上揚，且宿舍是自籌設施，不漲實在撐不下去。

大學還沒正式開學，宿舍先迎一波漲價潮。世新大學宿舍價格約二萬多至九萬，今年上漲一至三千多元不等，新苑宿舍單人套房去年開出一學期九萬，今年上漲為九萬三千五百元；較實惠的深坑宿舍兩人套房，也從二萬七漲為二萬八。東吳大學有容學舍收費也因台糖租金調漲而上揚百分之○點八，一學期三至五萬房型均調升數百元。

世新大學表示，調整主要是人事與設施維護成本上升，以及近年能源與管理支出增加，已依程序召開說明會並在學務會議中說明原因，學生代表多表示同意和理解。

陽明交大本學年宿舍費調升百分之十三，住宿服務二組組長范秀華表示，近年如勞工薪資等都上漲，宿舍清潔團隊約卅二人，開支上漲好幾百萬，若無調漲宿舍費用真的撐不下去。本次調漲後約可至二○二八年都不漲價，希望學生感受到善意。

中山大學學務處則表示，學校鄰近海邊，潮濕和鹽分均大大增加維修經費。以Ｆ棟宿舍為例，迄今十六年未漲價，Ｌ棟更是長達卅一年都未調整費用，但大學宿舍屬自籌設施、財務獨立自主，只能以學生繳納的宿舍費作為支出，本學年上學期平均漲幅百分之八點八、下學期百分之九點九。除少數宿舍外，各棟均調升一千元。