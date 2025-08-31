聽新聞
0:00 / 0:00
全國師資荒 正式老師被迫超鐘點代課 挨批治標不治本
【問卷調查】
生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答
開學在即，全台中小學師資荒嚴重，為了不讓課程開天窗，只好靠正式教師「超鐘點」分擔課程，或尋找短期代課教師。不過教育界也憂心，有些代課老師專業背景不一，難保障教學成效，校內教師超鐘點負擔過重，長期下來可能影響身心與教學效能。
學校聘不到代理老師，就得由科內老師分擔節數，一周可能超鐘點，上到約廿節課，最糟的情況是得超到上限廿四節，而超鐘點一個月只會多幾千元鐘點費。
不具名的高中教務主任表示，若校內老師堅持不願超鐘點，就得找代課老師，然而部分應徵者知道現在老師不好找，試教時上台照唸課文、內容講錯的都有，若學校找代理代課「寧濫勿缺」，未來恐怕教學不力。
何厝國小教務主任蔡昌樺直言，近年社會「仇師」氛圍嚴重，部分家長對教師動輒投訴或濫訴，使教學現場壓力倍增，這也讓許多人即使具備資格，也不願選擇教師作為長遠職涯。聘任短期代課教師或校內教師超鐘點代課雖然能解燃眉之急，但也存在隱憂，有些代課老師專業背景不一，難保障教學成效；校內教師超鐘點負擔過重，長期下來可能影響身心與教學效能。
全教總高中職委員會主委巫彰玫也認為，教育部應正視校事會議衍生的訴訟頻繁應正視並檢討，才能減輕教師的任教負擔與恐懼。
教育部表示，為了解實務執行情形，正蒐集各界回饋意見，作為未來修訂解聘辦法參據。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言