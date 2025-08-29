台東大學校長鄭憲宗推動教育交流 獲仙台大學首名名譽特別功勞教授

國立台東大學校長鄭憲宗今天上午獲日本仙台大學授予「名譽特別功勞教授」榮銜，表彰他在推動台日高等教育交流與運動科學合作上的卓越貢獻。

台東大學發布新聞稿表示，今天授予典禮於仙台大學舉行，由理事長朴澤泰治主持，鈴木、南條、森本3名副校長及多名師長出席參與。鄭憲宗夫人葉姿伶、公關中心主任許秀霞、特殊教育學系教授程鈺雄、吳勝儒與多名移地教學師生以及交換生共同見證，場面隆重熱烈。

朴澤致詞時特別強調，台東大學是仙台大學國際交流的第4所姐妹校，在仙台大學建校50週年的背景牆，以及場館外的紀念碑，第4個順位照片就是台東大學，足證雙方友誼深厚長久。他特別推崇鄭憲宗的學術成就與帶領台東大學的績效，是仙台大學所頒授的首名「名譽特別功勞教授」，對此仙台大學深感榮幸。

新聞稿表示，鄭憲宗在致詞時表示，能獲仙台大學首名「名譽特別功勞教授」榮譽，心中充滿感謝。兩校自1999年展開交流以來，已攜手近30年，從教師互訪、學生交換、雙聯學位，到運動科學與身心靈教育的多元合作，累積了深厚情誼與豐碩成果。

台東大學已有40餘名學生赴仙台交換、16名完成雙聯學位，甚至有校友受聘仙台大學任教，充分展現兩校友誼，未來將持續與仙台大學深化運動科學、數位科技等領域的交流，攜手培育具全球視野的新世代人才。