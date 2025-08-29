快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

環境部攜手嘉義大學簽合作備忘錄 成立生質物零廢循環研發示範中心

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
環境部攜手嘉義大學成立生質物零廢循環研發示範中心，環境部長彭啓明（左）今與校長林翰謙（右）簽署合作備忘錄。記者黃于凡／攝影
環境部攜手嘉義大學成立生質物零廢循環研發示範中心，環境部長彭啓明（左）今與校長林翰謙（右）簽署合作備忘錄。記者黃于凡／攝影
環境部攜手嘉義大學合作成立「生質物零廢循環研發示範中心」，環境部長彭啓明與校長林翰謙今天簽署合作備忘錄MOU，未來將協助嘉大動物試驗場資源化處理，也造福附近農戶及社區，推動雲嘉南地區農業資源循環與環境永續，為台灣邁向淨零農業再添重要里程碑。

彭啓明說，過去豬糞水常排入河川，造成環境汙染，若將玉米、食品廢棄物結合入豬糞，就能產生更多沼氣，他從未把豬糞當作廢棄物，而視為資源，生質能是未來很大潛力，有可能取代天然氣，尤其嘉義縣是農工大縣，應把農業資源收集起來，轉化為工業所需能源。

彭啓明也說，台灣養豬模式傳統，大家愛吃豬肉，卻沒人想住豬舍旁，這次風災後將投入3億元，協助嘉義縣解決問題，盼以分工合作、利潤共享方式，建立台灣生質零廢棄處理體系，由示範點至畜牧場全面改革，打造1中心、2基地，預計有120座處理設施。

林翰謙說，環境部與嘉義大學合作成立「生質物零廢循環研發示範中心」，建構跨域教學、跨部門研究及區域示範平台，推動創新技術研發與應用，未來不僅將協助嘉大動物試驗場資源化處理，減少環境負荷，更能造福鄰近農戶與社區，打造循環經濟的實踐場域。

林翰謙也說，全球面臨嚴峻氣候變遷挑戰，各國紛紛尋求更友善環境的農業模式，畜牧糞尿集中處理、生質物高值化利用已被視為淨零農業關鍵策略，未來將發揮場域優勢，結合社區、產業及師生力量，培育未來綠領人才，實現「生質物零廢循環」願景。

環境部攜手嘉義大學成立生質物零廢循環研發示範中心，環境部長彭啓明盼打造台灣生質零廢棄處理體系。記者黃于凡／攝影
環境部攜手嘉義大學成立生質物零廢循環研發示範中心，環境部長彭啓明盼打造台灣生質零廢棄處理體系。記者黃于凡／攝影
環境部攜手嘉義大學成立生質物零廢循環研發示範中心，環境部長彭啓明（左）今與校長林翰謙（右）簽署合作備忘錄。記者黃于凡／攝影
環境部攜手嘉義大學成立生質物零廢循環研發示範中心，環境部長彭啓明（左）今與校長林翰謙（右）簽署合作備忘錄。記者黃于凡／攝影

嘉義 嘉大 彭啓明

