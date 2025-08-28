「煩到不行」國立女碩士開學前一周超焦慮 自曝擔心這4件事

暑假即將結束，全台各大專院校也將陸續開學。不過，一名Dcard女網友焦慮表示，她從私校考上國立大學碩士班，擔心一次「跳太多級」，害怕自己在開學後可能會跟不上課程進度，導致最後無法畢業，於是無奈發文「完全不知道怎麼調適比較快」。

原PO透露，她是一名碩班新生，當初自己在私立大學時，花了很多時間讀書才幸運考上國立大學的文組科系碩士班，但卻非常擔心自己「一次跳太多級」，一想到再一個禮拜就要開學，讓她感到非常緊張，「真的煩到不行」。

原PO坦言，自己不但擔心被當掉、找不到教授、跟不上課程內容，還很怕無法畢業。她好奇詢問，「有沒有學長姐們跟我是同樣背景？可以給我一些建議或安慰」，希望能盡快調整好狀態。

貼文底下，許多網友對於開學也感到非常焦慮，「我也有相似的煩惱，我是安慰自己焦慮也沒有用，開學後好好拼努力追上同儕」、「我也是，跳太大了，心很慌」、「我也是，真的很怕很多科都跟不上，感覺另一間學校的人都好內捲」、「我跟妳一樣，也是文組科系，大學是私大理組，整個焦慮到不行，有點不知所措」。

但也有過來人分享經歷，鼓勵其他新生，「開學第一個月每天都反胃，課程超乎我想像的硬，meeting被教授、同學電翻。但我還是兩年畢業了，同學妳經歷的我都經歷過，祝福妳也能順利畢業，加油」、「我一開始沒妳這麼擔心，結果想不到第一學期就陣亡，我覺得心態很重要」、「我也是一開始很焦慮，但我最後是學校第一名畢業喔，不要太擔心」、「妳認真的態度會贏過很多人，叫妳別擔心是不可能，但可以不用太擔憂」。