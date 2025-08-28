她棄台科大選台師大 暖心理由曝：老師成就了我 我也要當老師

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
來自單親家庭的蘇怡萱（左），成績達到第一志願台科大錄取標準，但她選擇台灣師範大學。圖／二信高中提供
來自單親家庭的蘇怡萱（左），成績達到第一志願台科大錄取標準，但她選擇台灣師範大學。圖／二信高中提供
基隆市二信高中廣告設計科今年升學成績表現亮眼，菁英班32人有23人錄取國立大學，來自單親家庭的蘇怡萱，成績達到第一志願台科大錄取標準，但她選擇台灣師範大學，理由是「老師成就了我，我也想把所學傳承給別人當老師。」

來自單親隔代教養家庭的蘇怡萱，國中教育會考成績僅 13.6分，在家人的支持下選擇所愛學設計。學設計耗材花費不小，阿公靠油漆維生，媽媽做大夜班工作，省吃儉用供她求學，從小喜愛塗鴉的她，阿嬤的鼓勵讓她迷上畫畫。

進入二信高中後，蘇怡萱受到班導師李詠晴與多位老師啟發，愈來愈有自信，心中逐漸形成想要當老師的志向。蘇怡萱說，雖然她有機會讀台科大，但是更嚮往成為一名老師，「老師成就了我，我也想把所學傳承給別人。」

蘇怡萱說，專業科目李俊龍老師的指導，原本她不擅長構圖的缺點，就在老師不厭其煩運用學長學姊優秀作品分析，讓她精進不少；國中時期最不感興趣的國文，也在劉國樑老師營造出活潑學習氣氛中，不再那麼枯燥乏味，讓她找出興趣。

高中期間蘇怡萱常利用數學強項幫助同學，看到同學成績進步，她也很高興，覺得很有成就感，所以當老師就成了首選。

同班另一位統測專二唯一滿分的何雨曈，三年級上學期曾代表學校參加技藝競賽，她將挫敗轉化為前進的動力，追隨老師在麥克筆技法上補足過去的不足，逐漸建立起個人穩定的畫風。

廣設科主任陳姿穎表示，好成績主要得力於加權計分的專業科目有好表現，秘訣在知識深化與素養導向的訓練方式，老師把握分解式技法訓練、精準與效率並重，將文字設計的精緻度、構圖的特殊性、人物的比例與神態、背景的細節處理等各自拆解反覆加強才能有成。

二信高中校長林立說，另外，技高部今年錄取國內頂尖科技大學人數攀新高，其中台科大、北科大、雲科大、北商大、高科大等前五志願科大，加上台師大及彰師大合計錄取92人，印證技高生不僅所學務實致用，也能繼續前往頂尖學府深造。

