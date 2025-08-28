白蟻蛀蝕又遇地震 市定古蹟台師大行政大樓天花板崩落

國立台灣師範大學校本部市定古蹟、行政大樓一樓門廳今天部分天花板崩落，所幸無人受傷。校方表示，初步評估是天花板局部結構遭白蟻蛀蝕，碰上昨晚地震，才導致局部崩落。

台師大今天表示，市定古蹟、行政大樓一樓門廳，一早發生部分天花板崩落情況，無人受傷，總務處隨即啟動應變措施，於現場設置警示帶及三角錐區隔，確保人員安全，隨後清理崩落區域，並拆除蛀蝕的板材，進行防塵維護。

由於該棟建物已列為古蹟，台師大也指出，也請文化資產輔導單位專業人員到場評估，區域雖設有警戒線，但整體建築結構仍安全，教職員與學生仍可正常通行。初步研判，是因天花板板材與石膏材質面材交接處遭白蟻蛀蝕，加上昨晚地震，導致支撐不住崩落。目前已通報台北市政府文化局，後續將依文資保護規範辦理修繕，以維護古蹟安全。

台師大行政大樓於1928年竣工，原為台北高等學校建築群本館。日治時期，台北高等學校為進入台北帝國大學預備學校，採用歌德建築風格形式，屋頂女牆作城垛造型，門窗採用尖拱，講堂後牆仍保存日治教育敕語的保險櫃。

目前台北市政府市定古蹟指定範圍包括講堂、行政大樓、文薈廳與普字樓。