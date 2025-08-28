快訊

中央大學與英特爾、華碩成立「AI PC創新實驗室」 攜群聯推AI教育發展

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
中央大學與英特爾、華碩成立「AI PC創新實驗室」 並攜手群聯推動AI教育發展。圖／公司提供。
為深化人工智慧（AI）教育，培育具備實務能力的新世代AI人才，國立中央大學攜手英特爾華碩（2357）電腦兩大產業夥伴，28日共同成立「AI PC創新實驗室」，加速AI的創新發展，同時並攜手群聯（8299）推動AI教育發展。

「AI PC創新實驗室」設立於國立中央大學資訊工程學系，配備最新Intel Core Ultra處理器的AI PC—ASUS ExpertCenter D700 Mini Tower（D700MF），具備卓越效能、優異散熱設計、高擴充性、軍規等級的耐用性，與企業級的安全防護，搭配英特爾的OpenVINO工具套件，可執行不同的生成式AI應用，包括語音辨識、影像生成、深度學習與影像辨識等。

此外，英特爾亦將提供完整的教育訓練課程，涵蓋AI模型最佳化部署、邊緣運算應用開發及實務案例演練，幫助學生將理論知識轉化為實作能力，深化AI技術的應用。

中央大學校長蕭述三表示，AI發展已成全球趨勢，教育必須與時俱進，成立「AI PC創新實驗室」，讓學生在校園即可操作生成式AI、大型語言模型、機器學習與語音辨識等應用。

英特爾台灣區總經理莊蓓瑜則說，AI PC 的發展正加速改變我們的學習與工作方式，很榮幸能與國立中央大學及華碩合作成立AI PC創新實驗室，透過搭載Intel Core Ultra處理器的高效能AI PC與OpenVINO工具套件，協助學生在課堂與專案中將AI應用從理論落實到實作。

華碩聯合科技董事長林福能指出，深受市場肯定的ASUS ExpertCenter D700 Mini Tower具備耐用、可靠且高擴充性的優勢，並結合企業級資安防護與地端AI運算效能，為教學研究打造完善且穩定的運作環境。

群聯電子執行長潘健成強調，AI教育要真正落地，必須結合最強的產學力量。英特爾提供Intel Core Ultra處理器與OpenVINO工具套件作為運算基礎，華碩以ASUS ExpertCenter D700 Mini Tower高效能桌機打造穩定平台，再加上群聯aiDAPTIV+技術方案的突破，每一位學生都可以輕鬆的在校園內進行地端AI模型的微調訓練，學習操作AI模型的優化，並有效提升推論效能。

