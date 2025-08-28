快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

東吳大學攜配音聲優開課 帶領學生探索聲音藝術

中央社／ 台北28日電
東吳大學與台北市配音人員職業工會合作，規劃一系列「聲音魔法學苑」講座，邀請多名配音聲優開課，帶領學生領略聲音的魔法，靈活運用口語表達能力，並涵養美學與人文素養。

東吳大學今天發布新聞稿，「聲音魔法學苑」邀請眾多配音聲優，10場系列講座可以聽到名偵探柯南、海綿寶寶、傳說對決、山道猴子的一生等經典影音的幕後配音者現身說法。

台北市配音人員職業工會理事長曹冀魯曾配音「海綿寶寶」中的章魚哥等角色，他帶領國內資深配音員輪番上陣，在推行國內配音文化之餘，也能啟發同學們認識聲音的藝術。

曹冀魯表示，聲音藝術的精髓，在於聲音表情賦予角色靈魂，所謂「有聲皆歌，無動不舞」，透過聲音的高低強弱、情緒轉折，讓無形語句化作動人畫面，進而厚植學生的表達能力，感受聲音的魅力與深度。

東吳大學通識教育中心主任陳冠霖表示，學生如果能靈活運用口語能力，更能使表達契合訴求。通識教育的基礎，正是讓學生藉由各方學習資源，圓滿自己大學生涯的人文及美學涵養。

