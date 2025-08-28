中央大學攜英特爾、華碩、群聯成立「AI PC創新實驗室」 拚低門檻實作

為深化人工智慧（AI）教育，培育具備實務能力的新世代AI人才，國立中央大學與英特爾（Intel）、華碩（2357）、群聯（8299）28日共同成立「AI PC創新實驗室」，旨在打造簡單易用且高效能的AI開發環境，加速AI教育的普及與創新發展。在AI PC的助力下，學生得以能更輕鬆探索多元AI應用，並透過課程訓練、生成式AI（Gen AI）技術工作坊及競賽活動，促進知識交流與團隊合作，培養兼具理論基礎與實務經驗的專業人才。

英特爾台灣區總經理莊蓓瑜指出，這次與中央大學、華碩、群聯合作，目標是把各方能量匯聚到「AI PC 創新實驗室」。在英特爾開放式平台架構下，結合中央的學術與教學、華碩的系統創新、群聯的研發動能，打造「低門檻、可實作」的開發環境，讓更多人擁有標準化工具，加速從學習到實作與應用的轉換。實驗室被視為合作的第一步，也期待成為開放平台，吸引更多團隊加入創新與討論。

她並指出，AI仍在萌芽階段，台灣的學術與產業能量可透過更多應用場景，從校園理論快速走向產業實作，帶動生態更蓬勃。英特爾後續將在課程設計與人才培育持續投入，與學校及產業夥伴在課程與設備面共同精進，為生態發展貢獻心力。

華碩聯合科技董事長林福能表示，實驗室導入耐用、可靠且具高度擴充性的 AI PC 平台，並提供企業級資安與在地 AI 運算效能，適合教學與研究的長期穩定運行。透過 OpenVINO，學生可親自實作影像辨識、自然語言處理與生成式 AI 等情境；他期盼實驗室讓 AI 學習不只停留在技術，更融入設計思維，把知識轉化為解決真實需求的方案，為職涯奠定基礎。

群聯執行長潘健成則坦言，生成式AI／LLM的關鍵瓶頸在「記憶體」而非算力，實驗室常因記憶體不足發生 OOM。他指出，校園AI教學偏理論、缺實作資源，曾有大學編列經費採購 H100 等待 18 個月仍未到位，課程易流於「紙上談兵」。群聯將與學校合作推動「白天教學生、傍晚開放業界」的共學模式，預期「明年幾乎所有 Intel 平台 PC 都能轉為 AIPC」，帶動 Agentic AI 開發生態擴張；憑藉台灣在 PC／伺服器產業的優勢，可望卡位邊緣 AI 長期領導地位。

未來，AI PC創新實驗室將聚焦真實場景的應用探索與最佳化，目標成為AI教育示範基地。群聯也將協助學校銜接經濟部「AI新秀計畫」，爭取公私部門資源共育人才。中央大學並將持續完善教學所需的資源與環境，聯手產業夥伴推動台灣AI教育再上層樓，為產業培育更多優秀專業人才。