拍片只為喜歡 網紅校友HowHow勉政大學弟妹：別只專注課業和履歷

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立政治大學近日舉行2025「超政新生定位營」，邀請YouTuber、經濟系校友HowHow（陳孜昊）與新生分享心路歷程。圖／政大提供
大專校院將迎來開學，國立政治大學近日舉行2025「超政新生定位營」，邀請YouTuber、經濟系校友HowHow（陳孜昊）與新生分享心路歷程。HowHow表示，當年選擇經濟系以為能賺大錢，也曾想追求高收入攻讀MBA，但最終選擇從事影像創作，回歸大學時代單純的喜歡與快樂，也呼籲學子多認識朋友，不要只專注於課業或履歷。

政大「超政新生定位營」今年邁入第19年，今年持續迎接逾2000名新鮮人踏入校園。HowHow表示，當初選經濟系起初以為能「賺大錢」，後來才發現，經濟系甚至不在商學院內，但大學期間，最喜歡的卻是為系上拍片、剪片，和朋友們一起看成果、大笑的時光。

HowHow也分享，大五赴美國交換的經歷成為人生轉捩點，當時學校位在玉米田中，環境單純，讓他有機會靜下心思考未來。曾經計畫攻讀MBA、追求高收入，但最後誠實面對自己，決定投入影像創作，並赴國外攻讀相關研究所，最終走上YouTuber之路。他說：「拍片不是因為能賺錢，而是單純因為喜歡。」

HowHow也勉勵學弟妹，大學是自由卻需要自律的時光，不要只專注課業或履歷，要勇於嘗試、好好認識朋友、享受生活。

他強調，朋友與回憶才是最珍貴的收穫，若人生再來一次，還是會選擇政大，「沒有政大，就不會遇見影響我人生的朋友，也很可能不會發現真正喜歡的東西。」

政大校長李蔡彥則以「三個多」勉勵學生多探險、多挑戰、多參與，新生應勇敢超越學系疆域，廣泛涉獵跨域知識，並延伸至校際交流與國際，但也提醒大學生涯中應兼顧身心健康、課堂內外學習、人文與科技、專業與通識，以及在地與國際。

李蔡彥也強調，人文精神是引領科技發展的關鍵，勉勵新生既要堅守人文底蘊，也要具備數位素養。也提醒學生專業教育固然重要，但通識教育更能培養廣博知識、批判思考與跨域溝通的能力。

政大 朋友 經濟系

