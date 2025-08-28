師大女足等高教問題頻傳 范雲將提大學法修法3面向

「大學法」至今已20年未修。民進黨立委范雲今偕大學校長、師、生開記者會，提大學法改革解方。公立大學校長認為，改革須考慮高教資源提升與分配議題；私立大學前校長則擔憂可能演變為低品質董事會治校。范雲將提出大學法修正草案，以提升高教資源、支持大學治理彈性，以及大學學制改革三方向。

范雲今開「高教事件制度總檢討，大學校長、師、生齊挺速修大學法」記者會，現場出席包括關切師大女足案、世新30人修課門檻及台大創投案三校師生，以及公私立大學校長，共同呼籲速修大學法。

台師大學生會長黃莨騰說明，師大女足案中，霸凌委員會原建議解聘周師，卻因為教評會未採納，僅要求周師不得超終點、兼主管，事件才進一步爆發，因為當事學生和學生代表都被排除在教評會之外，大學法修正應保障學生參與決策。

台大電機系特聘教授吳瑞北指出，在台大校友創投案中，校方規畫成立全台首個校友創投基金、規模十億，甚至還為此成立投顧公司，但在提供校務會議的資料中，卻未提及與說明，教育部在立委監督下採取動作後，才要求台大這是重大事項、未來必須經過校務會議討論，凸顯校務會議的監督權失能，未來須透過修正大學法校務會議規定，並要求下設監督委員會，才可能改善。

私立高雄醫學大學前校長劉景寬說，台灣高教的主要問題是師生參與校務不足，導致校園學術與校務自主性低；在私立大學，甚至可能演變為低品質的董事會治校，讓校園缺乏自主性，私校董事只要不是罪犯、幾乎不需要任何資格就可擔任，對私校校長選擇權卻比教育部還大，也使得應監督校務行政的董事會、變成像經營公司般營運學校後，部份私校辦學品質低、師生研習環境惡劣。

國立屏東大學校長陳永森說，中央政府編列的高等教育經費雖逐年成長，但校務基金補助比例卻逐年降低，面臨這些挑戰愈來愈捉襟見肘。此外，高教資源在六都與偏鄉、地區學校間也分配不均，以屏東大學為例，資源就越來越不夠用，在大學法改革中，也必須考慮高教資源提升與分配的議題。

范雲指出，大學法修法必須完善治理與監督機制、強化師生權益、並因應高教資源不足的議題，也應思考高等教育的未來，打造更開放、彈性的新高教，她將提出大學法修正草案，其修法藍圖則包含「學制改革、治理彈性、高教資源」三大面向。