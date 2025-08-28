中山大學可以被莊智淵教桌球！校友見選課頁面愣：還是20年前模樣

「臺灣桌球教父」莊智淵，自今年8月起在國立中山大學任教，擔任副教授一職，除了體育課程，莊智淵也將指導中山大學的桌球校隊，即將在開學之際，一名曾在高中參加桌球社的學生，在Threads興奮表示，居然能選到莊智淵的課，相當幸運。

該名中山大學學生附上選課表結果表示：「太興奮了吧！居然能選到莊智淵的課，台灣桌球界的傳奇！」該文引來逾萬名網友按讚同賀，不過也有不少資深畢業學長姐發現，學校的選課系統在經過一、二十年仍是這副模樣，有畢業超過二十年的學長姐表示，快不記得學校的選課系統了，可能比起二十年前的版型，僅有套色上略為改變，其他仍是依照傳統作業操作方式選課。

這篇發文意外引起大批中山校友在留言中齊喊：「媽呀！我都畢業十幾年了，這選課系統怎麼還是長這樣」、「不敢相信十年過去，選課系統還長這樣，我98級畢業，我看今年新生是118級入學，所以我畢業16年了」、「這個選課系統真的是都不改變就對了。」但也有校友相當懷念當年的選課系統介面，直呼看到這個，「整個大學回憶都上來了。是說居然有莊智淵可以選，太幸福了。」

對於在學校是否會真的遇見莊老師現身上課，網友紛紛留言表示：「你要先確定他每堂課都會出現」、「我在中山的時候還有張其祿的課，但就是掛名，他當時在當立委，根本不可能跑來上課」、「我們學校也有郭婞淳重訓課，只是聽說好像只是掛名教授」、「我學校之前有林郁婷的課，之後給其他老師代課，本人未授課。」據了解，莊智淵於2008年即在高雄鼓山區成立「智淵乒乓運動館」，此處與中山大學同在高雄市鼓山區，應具有地利之便，不過是否本人真能來上課，就待學生在開學後揭曉了。