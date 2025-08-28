工程師屢洩密...清大9月再開「工程倫理課」！周卓煇：亡羊補牢

台積電驚爆工程師涉嫌竊密案，引發社會震撼，長年推動工程專業倫理教育的清華大學材料系特聘教授周卓煇表示「不覺得意外，只感到遺憾」。周卓煇說，清大學生最愛的「工程倫理」課程將於9月2日再次開課，這次將從「工程倫理守則」、某科技龍頭公司自訂的專業倫理守則及2022年增訂的「國安法—經濟間諜罪」等議題，來檢視這次的「機密技術竊取」事件。

清大特聘教授周卓煇指出，工程倫理這門課從1990至2024年在清大共有1萬610人選修過；若不是2016年通識中心的「壯舉」，修課總人數應該更多。2016年清大合併新竹教育大學，清大通識中心利用課程重新盤點之際，終止了這門課，也就是說，合併後的清華大學不需要「工程倫理」這門課嗎？

周卓煇回顧，35年前多虧中原大學及一群願意走出禱告室的基督徒教授，特別是中原大學當時的工學院院長王晃三教授；在他的帶領下，工程倫理課程的輪廓、架構、個案資料，逐漸豐富了起來；隨後，便促使工程倫理課程率先在清大與中原這兩所大學開辦。

周卓煇說，那個時期，其實工程倫理課程在美國與新加坡等先進國家，已經實施了多年，曾有畢業校友在澳洲求職，想考個工程師證照，其中的一個要求，便是要上工程倫理課程。直到出了世界級的大事，像是2001年的安隆案，2008年的世界金融危機；因為牽扯到太多的哈佛校友，哈佛大學商學院才開始面對，開始重視企業倫理教育。

周卓煇說，這次「某科技公司機密技術遭竊取」事件，三位涉案校友，除了當事人應當面對之外，各該公司、學校應該加強在職、在校「品格教育」；政府也應該對新增的法規「經濟間諜罪」，加強宣導，以防範未然，而非事後重懲。

周卓煇說，現階段大學端可以做的事，包括「品格教育」的落實；清大方面，至少可以立即檢討、改進，督促相關學院（半導體學院、工學院、電資學院、原子科學院……等）與相關系所，開設工程倫理等專業倫理課程，如此這般，也是「亡羊補牢，猶不為晚」。

周卓煇說，他在清大唸書4年、教書快38年，他對清大有極高的期許；他最想要看到的是，清大可以真心落實校訓，也就是將「自強不息，厚德載物」校訓落實在教育上，讓畢業學生，都有這般氣度、氣質，而不是光說不練，技術灌輸與品格教育脫節。

周卓煇說，這一次，他將帶著10個系所、180多位學生，從工程倫理守則、某科技龍頭公司自訂的專業倫理守則，以及2022年增訂的「國安法—經濟間諜罪」等，來檢視這次的「機密技術竊取」事件。同時也會探索「那座山」的工作環境，是否真的會有工作、家庭難兩全的窘境？