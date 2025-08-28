立委指高教制度應總檢討 與學界齊推「大學法」修法

立委范雲27日於偕大學校長、師、生召開記者會回顧近期高教事件、解析制度問題並提出大學法改革解方。現場出席包括關切師大女足案、世新30人修課門檻及台大創投案三校師生，以及公私立大學校長，與范雲共同呼籲速修大學法。

范雲盤點三個事件背後的制度問題，並宣布將於下會期提出大學法修法草案回應。會中，她強調，台灣需要「開放、彈性的新高教」，其修法藍圖則包含「學制改革、治理彈性、高教資源」三大面向。

台師大學生會長黃莨騰說明，在師大女足案中，霸凌委員會原建議解聘周師，卻因為教評會未採納，僅要求周師不得超終點、兼主管，事件才進一步爆發。這樣的落差從哪來，外界不知道、學生也不知道，因為當事學生和學生代表都被排除在教評會之外。

黃莨騰提醒，除了教評會審霸凌、性平案時攸關學生權益、卻未設置學生代表，許多學校的各級會議也有同樣狀況，學生常在決定下好後才被告知，因此應修正《大學法》保障學生參與決策。

世新「我們不要30門檻」行動小組發起人陳承說，在世新選課案中，學生先後透過致電、面談溝通都無果，才公開進行師生連署、開記者會，卻又被校方貼謠言標籤無視，教務長反而在記者會後不請自來的出現、反駁學生意見。

陳承指出，學生後續在校內要求召開師生公聽會卻被刁難，校方數次約談數名學生，要求取消公聽會、威脅駁回教室借用，最後還在公聽會同時與學生會另開一場完全支持校方立場的「師生座談會」。據行動小組觀察，師生在私校治理設計下並無影響力，只有董事會對校務有決定權。在此一重大學權案件上，學生會和學生代表機制也已失靈。

陳承抨擊，時任學生會長對學生僅有口頭的虛假承諾與安撫，取得校方資訊緩慢、監督無力、缺乏實質行動，甚至最後決定支持校方、協助學校「師生座談會」。學生獲得的全部支持，都來自校外藍綠白三黨的發聲、建議與奧援，凸顯校內監督機制與教育部的校外監督都已癱瘓。這三大制度問題，必須要修正大學法加以解決。

台大電機系特聘教授吳瑞北指出，在台大校友創投案中，校方規劃成立全台首個校友創投基金、規模十億，甚至還為此成立投顧公司。他質疑，這涉及合法性問題，但在提供校務會議的資料中，卻未提及與說明。當校務會議代表提出疑慮、索資、要求至少向校務會議專案報時告，學校卻不願承諾。

吳瑞北說，他只好回家將事情經過寫到臉書，引發校友、媒體高度關切。而教育部在立委監督下採取動作後，才要求台大這是重大事項、未來必須經過校務會議討論。吳瑞北指出，這凸顯校務會議的監督權失能，當大學「缺少自律，奢談自治」？未來必須透過修正大學法校務會議規定，並要求下設監督委員會，才可能改善。

范雲彙整3件個案涉及的高教制度問題，從大學法第9條校長任免的師生參與、影響包含私校校內師生對校務的影響力，到第15條校務會議組成主管過多、一般師生代表席次過低、在組成和功能上監督權限都不足，再到第33條對學生得參與會議的保障範圍不足、可以參與的會議因為席次過低、缺乏實質影響力，最後到整體而言大學治理出現狀況、校內外監督機制的失靈，都是大學法修正應該審慎思考的議題。

除了師生，私立高雄醫學大學劉景寬前校長、國立屏東大學陳永森校長，兩位公、私立大學校長，也現身說法，說明高教改革的迫切性，支持速修大學法。

劉景寬說，他和一些關心高等教育危機的教授，長期關心大學法修訂的進展，范雲和師生初步提出的方向切中目前需調整的制度重點。台灣高教的主要問題是師生參與校務不足，導致校園學術與校務自主性低；在私立大學，甚至可能演變為低品質的董事會治校，讓校園缺乏自主性。

劉景寬分析，台灣有六成大專學生就讀私校，然而大學法精神卻未落實於私校，董事會可用私校法、以管理中小學的態度在大學運作，不利於大學的學術自主與校園自治，是現在的私校困境。

劉景寬表示，私校董事只要不是罪犯、幾乎不需要任何資格就可擔任，對私校校長選擇權卻比教育部還大，也使得應監督校務行政的董事會、變成像經營公司般營運學校後，部份私校辦學品質低、師生研習環境惡劣。

劉景寬提醒，世界已進入知識經濟的時代，知識創新與產業發展和國家競爭力都攸關，為了高等教育的發展，必須修正大學法，且在私校優先於私校法適用。

陳永森說，少子女化的速度加劇，人才培育愈顯重要，大學需培養跨領域、有韌性、能應付未來挑戰的學生，而高教人才出現斷層，也令人擔憂。

陳永森分析，中央政府所編列的高等教育經費雖逐年成長，但校務基金補助比例卻逐年降低，面臨這些挑戰愈來愈捉襟見肘。此外，高教資源在六都與偏鄉、地區學校間也分配不均，以屏東大學為例，資源就越來越不夠用。期許在大學法改革中，也必須考慮高教資源提升與分配的議題。

范雲總結校長、師、生意見指出，大學法修法必須完善治理與監督機制、強化師生權益、並因應高教資源不足的議題，也應思考高等教育的未來，打造更開放、彈性的新高教。對此，她將提出《大學法》修正草案，以提升高教資源、支持大學治理彈性，以及大學學制改革三方向回應。

范雲指出，學制改革的討論，應該包含擴大副學士制度、建立終身學習學士學制，開放跨校學士學程、支持大學實驗教育，開放學士生逕修碩士、逕修博士者得退回取得碩士學位，延長學生修業期限彈性、強化學士生雙輔納畢業學分和雙輔得事後認證等。

范雲說，透過這些學制的改革，學生才更可能多元學習、自主學習、終身學習、跨領域學習，也增加教育資源的流通和學生學習與發展的彈性。她將監督教育部依承諾提出部版《大學法》修正草案。下一會期，也會和校長、師、生持續站在一起，提出修法版本，以實現還權師生、讓高教更開放且具彈性的重要目標。