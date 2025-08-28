快訊

影／高教事件頻傳 校長、師生聯合呼籲速修大學法

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
立委范雲（右三）、私立高雄醫學大學前校長劉景寬（右二）、國立屏東大學校長陳永森（右一）、台大電機系特聘教授吳瑞北（左一）、台師大學生會會長黃莨騰（左三）、世新學生「我們不要30門檻」行動小組發起人陳承（左二），上午在立法院舉行記者會。記者黃義書／攝影
立委范雲（右三）、私立高雄醫學大學前校長劉景寬（右二）、國立屏東大學校長陳永森（右一）、台大電機系特聘教授吳瑞北（左一）、台師大學生會會長黃莨騰（左三）、世新學生「我們不要30門檻」行動小組發起人陳承（左二），上午在立法院舉行記者會。記者黃義書／攝影
立委范雲、私立高雄醫學大學前校長劉景寬、國立屏東大學校長陳永森、台大電機系特聘教授吳瑞北、台師大學生會會長黃莨騰、世新學生「我們不要30門檻」行動小組發起人陳承，上午在立法院舉行「高教事件制度總檢討，大學校長、師、生齊挺速修大學法!」記者會。指近期高教事件頻傳，制度應總檢討，並提出大學法改革解方。高呼「校長師生力挺速修大學法」、「還權師生開放彈性新高教」口號。

台師大學生會長黃莨騰表示，在師大女足案中，霸凌委員會原建議解聘周台英，卻因為教評會未採納，僅要求周師不得超終點、兼主管。事件才進一步爆發。黃莨騰說，這樣的落差不知道從何而來，因為當事學生和學生代表都被排除在教評會之外。

黃莨騰表示，除了教評會審霸凌、性平案時攸關學生權益、卻未設置學生代表，許多學校的各級會議也有同樣狀況，學生常在決定下好後才被告知，因此應修正「大學法」保障學生參與決策。

黃莨騰提出「大學法」三個方向的改革，首先，涉及霸凌、性平案件時，被行為人可依意願出席教評會。第二，在停聘、解聘、不續聘的議案時，就是在解聘的時候學生表或是校外委員決定因納入學生及校外代表。第三，各校各級會議中，可以增加學生代表。

高教 霸凌 台師大

