大學法修法 學團：校長遴選應納學生代表
大學法自二○○五年全文修正以來，已有廿年未大修。學生團體「大學法改革陣線2.0」提出最新學生版大學法修正草案，主張欲將學生事務會議、申評會議等表席次提升至三分之一；校長遴選制度應納入學生代表。
立法院昨召開大學法修法座談會，大學法改革陣線召集人蔡璟鴻表示，校長遴選制度則應納入學生代表，目前僅極少數學生可參與校長遴委會，因此候選人多不採納學生意見；他盼強化學生賦權，研議校務會議學生代表提升至三分之一，而校務會議等全體代表，人數應以不超過一百人為原則。
他指出，「卅年後的社會，就在現行的大學校園。」上次大學法修法已是廿年前，近年來多次倡議修法未果，希望本次修法成功。
立委范雲也談到，訴求「開放、彈性的高教」，增加自治彈性，不要再當教育部大學。再者，也要「完善治理與監督機制」，如落實師生治校，以歐洲為例，學生校務會議代表席次占四分之一。
教育部高教司長廖高賢回應，公、私立學校性質不同，私校校長遴委會是否比照公立學校加入師生代表，私校協進會認為應要再研議。又一般大學中，約四成學校校務會議人數逾一百人，但高教有一校四百人的小校，也有三萬人的大校，均以不超過一百人為原則，還需徵詢各協進會意見。
常務次長朱俊彰則說，未修法前，教育部已有相關引導措施，可用高教深耕、私校獎補助款等，鼓勵學校先行或訂立相關指標。如現行四十二所公立大學中，廿九校校長遴委會已納入學生代表，初步鼓勵納入一人，若運行得當，可再陸續納入二、三人。
