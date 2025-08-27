全球暖化飛安面臨挑戰 中央大學揭去年新航遇劇烈亂流真相

去年5月21日，新加坡航空SQ321班機在緬甸上空突然遭遇劇烈亂流，導致1人身亡、多人受傷，國立中央大學大氣科學系教授王國英透過地球同步衛星資料，重建飛機遇險前後的大氣環境。研究顯示，該班機所遭遇的亂流與深對流雲（Deep Convective Clouds, DCC）系統密切相關，該成果日前已發表於國際期刊《自然－科學報導》（Scientific Reports）。

中大表示，研究首次整合東亞衛星，包括日本向日葵氣象衛星（Himawari-8/9），每10分鐘取景一次，提供雲系演變的高頻率影像。以及台灣福爾摩沙衛星七號／COSMIC-2 GPSRO 資料，揭示亂流發生區域的大氣垂直結構與溫度剖面，並且加入飛航數據驗證，包括ADS-B （自動相關監視－廣播系統）資料精準記錄班機高度、速度與航跡，與衛星觀測互相對照，得以重建亂流發生的時空背景。

研究發現，班機於07:49:21 UT開始出現輕微震動，到07:50:05 UT嚴重湍流結束，穿越兩個對流雲團間的區域，航班經過區域存在高度達5萬5000英尺的深對流雲，其雲頂溫度約零下80 °C，該區域對流可用位能值約為692–737 J/ kg，估算可產生最高38 m/s的上升氣流，可引發高達1.15倍地表重力加速度的垂直加速。

中大指出，研究團隊希望將地球同步衛星資料導入飛安，提供即時資訊給航空公司和飛行員，以彌補傳統機載雷達和天氣預報的不足。期待研究和技術能夠被推廣應用，以提升旅客、機組人員和駕駛員的飛行安全。

根據國際航空運輸協會（IATA）統計，去年全球定期商業客運航班總數超過4000萬班次，面對全球暖化加劇，所帶來氣象不穩定性，飛行安全面臨更大的挑戰，因此需要仰賴科技與預測的力量。

王國英建議，應建立即時衛星監測（光學與GPSRO）與ADS-B飛航資訊整合平台，提供航空公司與機師即時參考，提升跨國航班的安全性與舒適度。

該項成果8月15日正式發表於國際期刊《Scientific Reports》。主題為Severe turbulence from deep convective clouds during flight SQ321 on 21 May 2024。