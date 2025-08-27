新航遇亂流1死事故 中大重建大氣環境找真相
新加坡航空1架客機去年5月遭遇嚴重亂流，導致1人喪命、數十人受傷。中央大學大氣科學系教授王國英重建飛機遇險前後的大氣環境，為事故找真相，並避免未來類似悲劇。
從英國倫敦飛往新加坡的新航SQ321班機，去年5月21日飛越緬甸時遭遇亂流，1名73歲乘客疑似心臟病發身亡，另有數十人受傷。飛機後來改道，並緊急降落在泰國曼谷。
中央大學今天發布新聞稿，大氣科學系教授王國英透過地球同步衛星資料，完整重建飛機遇險前後的大氣環境。成果發表於最新1期國際期刊「自然-科學報導」（Scientific Reports）。
研究顯示，該班機所遭遇的亂流，與深對流雲（Deep Convective Clouds, DCC）系統發展密切相關；當時航班經過區域，存在高度達5萬5000英尺的深對流雲，雲頂溫度低至約攝氏零下80度（−80°C），區域的對流可用位能（CAPE）值約為每公斤692到737焦耳（692-737 J/kg），估算可產生最高每秒38公尺（38 m/s）的上升氣流，這些垂直氣流可引發高達1.15倍地表重力加速度的垂直加速，是亂流的主要成因之一。
藉由這項研究，王國英希望將地球同步衛星資料導入飛行安全，提供即時資訊給航空公司和飛行員，彌補傳統機載雷達和天氣預報的不足。
全球暖化加劇帶來氣象不穩定性，飛行安全面臨更大挑戰，更須仰賴科技與預測的力量，王國英呼籲，建立即時衛星監測與ADS-B飛航資訊整合平台，提供航空公司與機師即時參考，提升跨國航班的安全性與舒適度。
