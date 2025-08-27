快訊

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

獨／內閣再增1異動名單 化學署長謝燕儒接任環境部政次

聽新聞
0:00 / 0:00

大學法修法座談 學生團體籲：校長遴選委員會納入學生代表

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
民進黨籍立委范雲（前排右二）今天召開「大學法修法暨2025年學生會與教育部次長有約」座談會，邀請49校學生會出席，與教育部高教司司長廖高賢（左一）、常務次長朱俊彰（左二）座談。記者許維寧／攝影
民進黨籍立委范雲（前排右二）今天召開「大學法修法暨2025年學生會與教育部次長有約」座談會，邀請49校學生會出席，與教育部高教司司長廖高賢（左一）、常務次長朱俊彰（左二）座談。記者許維寧／攝影

大學法自2005年全文修正以來，已有20年未大修。學生團體「大學法改革陣線2.0」今提出2025年學生版大學法修正草案，草案主張欲將學生事務會議、申評會議等表席次提升至三分之一；校長遴選制度應納入學生代表等。

民進黨籍立委范雲今天召開「大學法修法暨2025年學生會與教育部次長有約」座談會，邀請自49校學生會出席，並由大學法改革陣線2.0提出學生版大學法修正草案。

大學法改革陣線召集人蔡璟鴻表示，主張現行大專校院併校應經由校務會議討論，避免教職員生成為操盤人士利益結構下的犧牲品；校長遴選制度則應納入學生代表，目前僅極少數學生可參與校長遴委會，因此候選人多不必採納學生意見，縱然多所學校學生會均辦理與候選人有約等座談，但很少應約參與或正面回應學生問題，希望教育部能優先參考政大案例，協助跳脫利益結構框架，公正投出人選。

再者，蔡璟鴻也說，也盼強化學生賦權，研議將校務會議學生代表提升至三分之一，突破學生代表不得小於十分之一的天花板，而校務會議等全體人員代表，人數應以不超過一百人為原則。

蔡璟鴻指出，「30年後的社會，就在現行的大學校園內。」上次大學法修法已是20年前，近年來多次倡議修法未果，希望這是最後一次倡議、修法成功。

立委范雲則談到，大學法過去僅2次修法成功，對此也提出三大改革方向，包括「開放、彈性的高教」，增加大學自治彈性，不要再當教育部大學；再者，則是「強化師生權益」增進學生自治和校務參與；也要「完善治理與監督機制」，如完善校務會議、落實師生治校，以歐洲各國為例，學生於校務會議的代表席次占四分之一，台灣應能努力。

教育部高教司長廖高賢則回應，目前大專校院啟動合併討論時，程序上均有經過校務會議，會下再設立一整併委員會，都會就師生權益做討論，是目前的既有機制。

而針對校長遴選委員會，廖高賢也說，之前徵詢意見時，確實不少學生都表態羨慕特定學校運作模式，但公、私立大學性質不同，私校校長遴委會是否比照公立學校加入師生代表，日前私校協進也認為應要再研議。又一般大學中，約四成學校校務會議人數超過一百人，但高教有一校300、400人的小校，也有3萬人的大校，要以不超過100人為原則，還需再徵詢各協進會意見。

常務次長朱俊彰則說，尚未修法前，教育部已有相關政策或引導措施，可採用高教深耕、績效獎金、私校獎補助款等鼓勵學校先行或訂立相關指標。如現行42所公立大學中，29校校長遴委會已納入學生代表，教育部初步鼓勵學校適度納入一人，若運行得當，可再陸續納入二、三人。

高教 修法 教育部

延伸閱讀

對中政策跨國議會聯盟晚宴 蕭副總統：台灣民主艱辛但沒權利放棄

民進黨女力范雲、黃捷、伍麗華竹縣竹北掃街 力挺罷免林思銘

影／論文遭中國竄改華藝道歉 纏訟4年給付15萬和解

率律師團挺竹二反賄 范雲：選舉不乾淨 不是選民要的

相關新聞

大學法修法座談 學生團體籲：校長遴選委員會納入學生代表

大學法自2005年全文修正以來，已有20年未大修。學生團體「大學法改革陣線2.0」今提出2025年學生版大學法修正草案，...

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

「第三人生大學」試辦掀話題 中正大學報名額滿、嘉大冷清原因曝

教育部推動全國38所大專校院，試辦「第三人生大學」專班，助銀髮族與中壯年學習，豐富生活；嘉義中正、嘉大試辦，2校各規畫3...

鏽蝕加壁癌 宿舍「監獄風」 政大將檢修

開學在即，不少新生在網路上「開箱」大學宿舍，引發討論，有人抱怨六人房、八人房擁擠，也有人提到冷氣不冷。其中，政治大學的鐵...

政大學生「雙語世家」短劇 台語連續劇風格推EMI課程

政治大學雙語及多元文化推動辦公室（NCCU BMO）與秘書處近日共同合作推出創意短劇「雙語世家」，以台語連續劇的詼諧風格...

文大傳宿舍浴室偷拍案 校方嚴厲譴責 將助受害學生求償

中國文化大學傳宿舍偷拍案，不少體保生、球員洗澡影像外流。對此，校方嚴厲譴責偷拍行為，並表示會全力配合檢調進行相關調查，接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。