大學法修法座談 學生團體籲：校長遴選委員會納入學生代表

大學法自2005年全文修正以來，已有20年未大修。學生團體「大學法改革陣線2.0」今提出2025年學生版大學法修正草案，草案主張欲將學生事務會議、申評會議等表席次提升至三分之一；校長遴選制度應納入學生代表等。

民進黨籍立委范雲今天召開「大學法修法暨2025年學生會與教育部次長有約」座談會，邀請自49校學生會出席，並由大學法改革陣線2.0提出學生版大學法修正草案。

大學法改革陣線召集人蔡璟鴻表示，主張現行大專校院併校應經由校務會議討論，避免教職員生成為操盤人士利益結構下的犧牲品；校長遴選制度則應納入學生代表，目前僅極少數學生可參與校長遴委會，因此候選人多不必採納學生意見，縱然多所學校學生會均辦理與候選人有約等座談，但很少應約參與或正面回應學生問題，希望教育部能優先參考政大案例，協助跳脫利益結構框架，公正投出人選。

再者，蔡璟鴻也說，也盼強化學生賦權，研議將校務會議學生代表提升至三分之一，突破學生代表不得小於十分之一的天花板，而校務會議等全體人員代表，人數應以不超過一百人為原則。

蔡璟鴻指出，「30年後的社會，就在現行的大學校園內。」上次大學法修法已是20年前，近年來多次倡議修法未果，希望這是最後一次倡議、修法成功。

立委范雲則談到，大學法過去僅2次修法成功，對此也提出三大改革方向，包括「開放、彈性的高教」，增加大學自治彈性，不要再當教育部大學；再者，則是「強化師生權益」增進學生自治和校務參與；也要「完善治理與監督機制」，如完善校務會議、落實師生治校，以歐洲各國為例，學生於校務會議的代表席次占四分之一，台灣應能努力。

教育部高教司長廖高賢則回應，目前大專校院啟動合併討論時，程序上均有經過校務會議，會下再設立一整併委員會，都會就師生權益做討論，是目前的既有機制。

而針對校長遴選委員會，廖高賢也說，之前徵詢意見時，確實不少學生都表態羨慕特定學校運作模式，但公、私立大學性質不同，私校校長遴委會是否比照公立學校加入師生代表，日前私校協進也認為應要再研議。又一般大學中，約四成學校校務會議人數超過一百人，但高教有一校300、400人的小校，也有3萬人的大校，要以不超過100人為原則，還需再徵詢各協進會意見。

常務次長朱俊彰則說，尚未修法前，教育部已有相關政策或引導措施，可採用高教深耕、績效獎金、私校獎補助款等鼓勵學校先行或訂立相關指標。如現行42所公立大學中，29校校長遴委會已納入學生代表，教育部初步鼓勵學校適度納入一人，若運行得當，可再陸續納入二、三人。

