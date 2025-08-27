世新設資傳AI專班 半師徒制模式提升就業競爭力
世新大學透過教育部114年度「產業學院計畫」設立資訊傳播AI應用服務產業實務人才培育專班，以半師徒制的教學模式，讓學生快速適應職場需求，提升就業競爭力。
世新大學今天發布新聞稿，昨天舉辦的說明會中，吸引許多資訊傳播學系大四學生到場。校長陳清河指出，世新大學始終重視產學合作，致力縮短學界與業界之間的距離。AI技術的快速發展，教育應更加貼近產業需求，讓學生在校期間就能掌握實務技能。
世新大學資傳系主任莊道明表示，課程涵蓋生成式AI技術應用、大型語言模型實作、數位內容創新加值管理及網路傳播技術等領域，並安排與合作企業共同開發的實習專案，讓學生在學期間即能接觸到AI技術的實際應用場景。
暑期實習是專班的重要亮點，目前已有多名學生投遞履歷並開始實習。昨天的說明會上，實習學生代表分享實習經驗，展現高適應力與專業能力。
世新大學指出，專班的成功申請得益於資傳系與多家企業的長期合作，例如飛資得系統科技、神通資訊科技、英商壹拾壹體育網、東森電視等。「產業學院計畫」對轉正學生與企業提供額外的獎勵金，不僅激勵學生積極參與實習，也吸引企業更願意合作。
