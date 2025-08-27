世新設資傳AI專班 半師徒制模式提升就業競爭力

快訊

中央社／ 台北27日電

世新大學透過教育部114年度「產業學院計畫」設立資訊傳播AI應用服務產業實務人才培育專班，以半師徒制的教學模式，讓學生快速適應職場需求，提升就業競爭力。

世新大學今天發布新聞稿，昨天舉辦的說明會中，吸引許多資訊傳播學系大四學生到場。校長陳清河指出，世新大學始終重視產學合作，致力縮短學界與業界之間的距離。AI技術的快速發展，教育應更加貼近產業需求，讓學生在校期間就能掌握實務技能。

世新大學資傳系主任莊道明表示，課程涵蓋生成式AI技術應用、大型語言模型實作、數位內容創新加值管理及網路傳播技術等領域，並安排與合作企業共同開發的實習專案，讓學生在學期間即能接觸到AI技術的實際應用場景。

暑期實習是專班的重要亮點，目前已有多名學生投遞履歷並開始實習。昨天的說明會上，實習學生代表分享實習經驗，展現高適應力與專業能力。

世新大學指出，專班的成功申請得益於資傳系與多家企業的長期合作，例如飛資得系統科技、神通資訊科技、英商壹拾壹體育網、東森電視等。「產業學院計畫」對轉正學生與企業提供額外的獎勵金，不僅激勵學生積極參與實習，也吸引企業更願意合作。

大學法修法座談 學生團體籲：校長遴選委員會納入學生代表

大學法自2005年全文修正以來，已有20年未大修。學生團體「大學法改革陣線2.0」今提出2025年學生版大學法修正草案，...

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

「第三人生大學」試辦掀話題 中正大學報名額滿、嘉大冷清原因曝

教育部推動全國38所大專校院，試辦「第三人生大學」專班，助銀髮族與中壯年學習，豐富生活；嘉義中正、嘉大試辦，2校各規畫3...

鏽蝕加壁癌 宿舍「監獄風」 政大將檢修

開學在即，不少新生在網路上「開箱」大學宿舍，引發討論，有人抱怨六人房、八人房擁擠，也有人提到冷氣不冷。其中，政治大學的鐵...

政大學生「雙語世家」短劇 台語連續劇風格推EMI課程

政治大學雙語及多元文化推動辦公室（NCCU BMO）與秘書處近日共同合作推出創意短劇「雙語世家」，以台語連續劇的詼諧風格...

文大傳宿舍浴室偷拍案 校方嚴厲譴責 將助受害學生求償

中國文化大學傳宿舍偷拍案，不少體保生、球員洗澡影像外流。對此，校方嚴厲譴責偷拍行為，並表示會全力配合檢調進行相關調查，接...

