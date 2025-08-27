快訊

新北環狀線景平站號誌系統出現警訊 列車延誤

中南部昨午後大雷雨+急降溫 專家揭原因：周五起又有一波

iPhone 17 Air新機「七大亮點」期待！將有這4色+2400萬畫素前鏡頭

「第三人生大學」試辦掀話題 中正大學報名額滿、嘉大冷清原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市社大深耕25年，累積超過10萬人次修課。圖／嘉市社大提供
嘉市社大深耕25年，累積超過10萬人次修課。圖／嘉市社大提供

教育部推動全國38所大專校院，試辦「第三人生大學」專班，助銀髮族與中壯年學習，豐富生活；嘉義中正、嘉大試辦，2校各規畫3大主題課程，各預計招收60名學員，日前報名截止，中正76人報名，9月6日開課；嘉大只有16人，未達開課人數。嘉市前社大校長賴萬鎮說，招生與上課時地，課程師資有關，「第三人生」名稱讓人不易了解。

中正大學推「全齡健康照顧規畫與管理」、「樂齡AI創新教學與學習設計」及「健康自我掌控與運動職涯開創」3大學程，每班招收20人，報名22日截止共吸引76人報名，超出招生人數，顯示課程設計與辦學吸引力足，校方29日公布錄取名單，9月6日開課。

嘉大開設「生活美意」、「農好養生樂活」及「保健與樂活」3大學程，雖同樣以55歲以上具高中職以上學歷者為招生優先對象，並開放30至55歲社會人士報名，但延長報名到25日，僅16人報名，未達每班20人標準，恐難開成班。

第三人生大學報名費不到2000元，課程學分2000多元，為何2校招生冷熱差異？嘉市社大前校長賴萬鎮指出，退休族群對終身學習有需求，重點在課程規畫是否符合興趣，以及上課時間、地點與師資安排，中正在民雄鄉，課程名稱具新穎專業感，加上師資對學員具吸引力；嘉大上課地點在嘉市蘭潭校區，課程與嘉市社大同質性高，相互競爭，吸引力相對不足。另「第三人生」名稱讓人不易了解，不利招生宣傳。

嘉市社大深耕25年，累積超過10萬人次修課，內容涵蓋語言、地方學、文化、藝術工藝與生活保健等領域，社大與第三人生大學收費相仿（約1200至2000元），社大與第三人生大學彼此競爭，能否形成互補資源共享成熱議焦點。

教育部說，台灣今年邁入超高齡社會，針對55歲以上壯世代推出「第三人生大學試辦計畫」，114學年啟動，共38所大學參與，首年目標招收1500至2000人。試辦計畫以「人生100素養」為核心，涵蓋全人健康、生涯轉型、社會連結等3大領域，規畫12至18學分學分學程，包括AI應用、金融科技、高齡照護等主題，學校可規畫彈性修課時間或虛實整合課程，提供學生隨進隨出多元學習選擇。試辦計畫含日間學士班、進修學士班與空中大學等學制，修讀10年為限，採單獨招生管道外加名額，各專班滿15人可開班，最多收20人，修課學生須繳學分費。

嘉市社大深耕25年，累積超過10萬人次修課。圖／嘉市社大提供
嘉市社大深耕25年，累積超過10萬人次修課。圖／嘉市社大提供
嘉市社大深耕25年，累積超過10萬人次修課。圖／嘉市社大提供
嘉市社大深耕25年，累積超過10萬人次修課。圖／嘉市社大提供
嘉市社大深耕25年，累積超過10萬人次修課。圖／嘉市社大提供
嘉市社大深耕25年，累積超過10萬人次修課。圖／嘉市社大提供
嘉市社大深耕25年，累積超過10萬人次修課。圖／嘉市社大提供
嘉市社大深耕25年，累積超過10萬人次修課。圖／嘉市社大提供

人生 嘉大 吸引力

延伸閱讀

以生命影響生命 嘉市陳文瑜、鄭振銘榮獲全國校長領導卓越獎

公園禁菸爆發衝突！家長勸阻遭抽菸男攻擊 嘉市衛生局祭最高罰鍰萬元

公投即時開票／嘉市公投結果「投票率27.69%」創新低 同意票超過7成

民主聖地嘉市公投冷清到中午投票率僅15% 選務人員等嘸人

相關新聞

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

「第三人生大學」試辦掀話題 中正大學報名額滿、嘉大冷清原因曝

教育部推動全國38所大專校院，試辦「第三人生大學」專班，助銀髮族與中壯年學習，豐富生活；嘉義中正、嘉大試辦，2校各規畫3...

鏽蝕加壁癌 宿舍「監獄風」 政大將檢修

開學在即，不少新生在網路上「開箱」大學宿舍，引發討論，有人抱怨六人房、八人房擁擠，也有人提到冷氣不冷。其中，政治大學的鐵...

政大學生「雙語世家」短劇 台語連續劇風格推EMI課程

政治大學雙語及多元文化推動辦公室（NCCU BMO）與秘書處近日共同合作推出創意短劇「雙語世家」，以台語連續劇的詼諧風格...

文大傳宿舍浴室偷拍案 校方嚴厲譴責 將助受害學生求償

中國文化大學傳宿舍偷拍案，不少體保生、球員洗澡影像外流。對此，校方嚴厲譴責偷拍行為，並表示會全力配合檢調進行相關調查，接...

清華大學迎新生 實境解謎探索校園

下周將開學。清華大學今舉辦新生領航營，迎接2000多名大學部新鮮人。今年以「探索，揭謎」為主題，為新生揭開大學生活的第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。