「第三人生大學」試辦掀話題 中正大學報名額滿、嘉大冷清原因曝

教育部推動全國38所大專校院，試辦「第三人生大學」專班，助銀髮族與中壯年學習，豐富生活；嘉義中正、嘉大試辦，2校各規畫3大主題課程，各預計招收60名學員，日前報名截止，中正76人報名，9月6日開課；嘉大只有16人，未達開課人數。嘉市前社大校長賴萬鎮說，招生與上課時地，課程師資有關，「第三人生」名稱讓人不易了解。

中正大學推「全齡健康照顧規畫與管理」、「樂齡AI創新教學與學習設計」及「健康自我掌控與運動職涯開創」3大學程，每班招收20人，報名22日截止共吸引76人報名，超出招生人數，顯示課程設計與辦學吸引力足，校方29日公布錄取名單，9月6日開課。

嘉大開設「生活美意」、「農好養生樂活」及「保健與樂活」3大學程，雖同樣以55歲以上具高中職以上學歷者為招生優先對象，並開放30至55歲社會人士報名，但延長報名到25日，僅16人報名，未達每班20人標準，恐難開成班。

第三人生大學報名費不到2000元，課程學分2000多元，為何2校招生冷熱差異？嘉市社大前校長賴萬鎮指出，退休族群對終身學習有需求，重點在課程規畫是否符合興趣，以及上課時間、地點與師資安排，中正在民雄鄉，課程名稱具新穎專業感，加上師資對學員具吸引力；嘉大上課地點在嘉市蘭潭校區，課程與嘉市社大同質性高，相互競爭，吸引力相對不足。另「第三人生」名稱讓人不易了解，不利招生宣傳。

嘉市社大深耕25年，累積超過10萬人次修課，內容涵蓋語言、地方學、文化、藝術工藝與生活保健等領域，社大與第三人生大學收費相仿（約1200至2000元），社大與第三人生大學彼此競爭，能否形成互補資源共享成熱議焦點。

教育部說，台灣今年邁入超高齡社會，針對55歲以上壯世代推出「第三人生大學試辦計畫」，114學年啟動，共38所大學參與，首年目標招收1500至2000人。試辦計畫以「人生100素養」為核心，涵蓋全人健康、生涯轉型、社會連結等3大領域，規畫12至18學分學分學程，包括AI應用、金融科技、高齡照護等主題，學校可規畫彈性修課時間或虛實整合課程，提供學生隨進隨出多元學習選擇。試辦計畫含日間學士班、進修學士班與空中大學等學制，修讀10年為限，採單獨招生管道外加名額，各專班滿15人可開班，最多收20人，修課學生須繳學分費。 嘉市社大深耕25年，累積超過10萬人次修課。圖／嘉市社大提供 嘉市社大深耕25年，累積超過10萬人次修課。圖／嘉市社大提供 嘉市社大深耕25年，累積超過10萬人次修課。圖／嘉市社大提供 嘉市社大深耕25年，累積超過10萬人次修課。圖／嘉市社大提供

