鏽蝕加壁癌 宿舍「監獄風」 政大將檢修
開學在即，不少新生在網路上「開箱」大學宿舍，引發討論，有人抱怨六人房、八人房擁擠，也有人提到冷氣不冷。其中，政治大學的鐵製上下鋪宿舍房，因生鏽斑駁，再加上壁癌問題，被多次點名如「監獄」。對此，政大表示，因配合捷運工程拆遷，宿舍房間數少，難進行大規模整修，學校正積極展開全面調查與檢修。
政大學生會副會長張庭瑜表示，本次主要被抱怨的是新生入住的自強五、六、七、八舍，多是在民國七十二、七十三年間落成，已經使用超過四十年。
至於政大指南校區學生宿舍第二期工程已在今年動工，規畫蓋四棟新宿舍、每棟約十到十一層樓，不過張庭瑜說，新宿舍得要到二○二九年才會完工，站在學生的角度，還是希望學校能盡快安排，無論是宿舍整修、住宿費用調整，都盼能納入學生代表一同討論。
近年不少私立大學著手翻新或新建宿舍，還來不及翻新的大學宿舍相形見絀。有政大學生抱怨，學生宿舍是鐵製的上下舖床、書櫃，猶如監獄，有些還生鏽斑駁，且由於政大靠山，除了有蚊蟲問題外，住宿生還得克服宿舍發霉、壁癌問題。
