東華大學顏士淨研發AI圍棋 日本棋院頒八段證書

中央社／ 花蓮縣26日電

東華大學智慧科技中心主任顏士淨團隊，長期與日本棋院合作發展AI圍棋雲端服務系統「GoTrend」，受圍棋界好評有廣大的使用率；日本棋院日前頒授顏士淨業餘棋士最高段位八段證書。

此外，為感謝國立東華大學長期支持人工智慧圍棋系統的研發，日本棋院贈予校長徐輝明與前校長趙涵㨗感謝狀；顏士淨及簡暐哲教授特地前往東京出席頒贈典禮。

東華大學表示，特聘教授顏士淨多年來帶領團隊深耕電腦圍棋研究，不僅贏得多項國際賽獎牌，更持續投入AI圍棋服務的研發，成果獲國際肯定。自2014年起，與日本棋院棋士王銘琬本因坊合作，在趨勢科技的贊助支持下，共同開發圍棋程式「GoTrend」。

此系統自2018年於日本棋院「幽玄之間」正式上線以來，已累積超過1690萬局對局，成為全球最活躍的AI圍棋服務之一，日本棋院還特別拍攝專輯影片介紹。

東華大學表示，「GoTrend」結合深度學習與強化學習等最新的AI技術，能模擬不同棋力與棋風，發展出全方位的圍棋服務，並廣泛應用於棋譜分析、棋局解說與圍棋教育，對推廣圍棋運動及腦力健康活動皆具顯著貢獻。

日本棋院23日在東京總部由理事長武宮陽光頒授多項榮譽，值得一提的是，日本棋院多年來極少頒發「八段免狀」。一般情況下，名譽證書僅授予至六段，偶爾才會頒發七段作為特殊公關榮譽。

此次在王銘琬的推薦下，日本棋院認為顏士淨在AI圍棋的貢獻與棋力已超越七段水準，因而破例授予「八段免狀」，顯示其榮譽殊勝與難得。

圍棋 日本 東華大學

