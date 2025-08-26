台日4校合作國際設計營 聚焦防災資訊與創新應用

北科大、東海大學、日本千葉大學、千葉工業大學等4校共同舉辦國際設計工作營，聚焦防災資訊設計，學生也提出「地鐵緊急數位看板系統」等創新設計方案。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，此次國際設計工作營於日前在日本千葉大學東京墨田校區舉辦，集結4校設計院所的6名指導老師，43名學生跨校混合分組，以問題導向學習（PBL）培育學生貢獻社會的設計能力。

北科大工業設計系教授鄭孟淙指出，火災、地震、海嘯等災害往往突發而且難以預測、控制，設計師的任務不僅在於傳遞資訊，更應深入探討，如何從現有的防災資訊，促使人們採取實際行動、如何設計適用於不同年齡、文化與背景族群的避難引導，這也是此活動的核心關懷。

工作營內容涵蓋專題演講、設計思考訓練、實作工作坊、原型開發與成果展示，並安排實地參訪東京消防廳總部防災館等，學生需運用資訊圖表與視覺化設計，從不同視角深入討論災害應對的設計策略，強化問題解決與設計整合能力。

北科大提到，43名學生分為10組提出設計方案，例如以觀光商業設施東京晴空街道為例，火災時利用不同顏色的閃爍燈光，引導群眾分散至多個出口，減少避難時間並避免擁擠踩踏；遇洪災或海嘯威脅時，「地鐵緊急數位看板系統」立即將地鐵內電子看板切換為緊急避難指引模式，助乘客迅速判斷逃生路線。

參與設計營的北科大創新設計碩士班學生張愛若分享，透過教授的精彩講授、災害情境模擬與實地參訪，讓自己從不同視角深入理解防災設計與教育的核心意涵；同時與他校同儕碰撞設計想法，合作避難地圖App等設計構想，也為未來的學術與設計方向帶來更多想像空間。

