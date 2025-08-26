快訊

海鮮攤收養浪浪！「18隻三代同堂」化身招財貓報恩 萌翻客人生意超旺

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

好市多新上架「知名品牌涼鞋」 年輕人瘋搶：比專櫃便宜1千多

台日4校合作國際設計營 聚焦防災資訊與創新應用

中央社／ 台北26日電

北科大、東海大學、日本千葉大學、千葉工業大學等4校共同舉辦國際設計工作營，聚焦防災資訊設計，學生也提出「地鐵緊急數位看板系統」等創新設計方案。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，此次國際設計工作營於日前在日本千葉大學東京墨田校區舉辦，集結4校設計院所的6名指導老師，43名學生跨校混合分組，以問題導向學習（PBL）培育學生貢獻社會的設計能力。

北科大工業設計系教授鄭孟淙指出，火災、地震、海嘯等災害往往突發而且難以預測、控制，設計師的任務不僅在於傳遞資訊，更應深入探討，如何從現有的防災資訊，促使人們採取實際行動、如何設計適用於不同年齡、文化與背景族群的避難引導，這也是此活動的核心關懷。

工作營內容涵蓋專題演講、設計思考訓練、實作工作坊、原型開發與成果展示，並安排實地參訪東京消防廳總部防災館等，學生需運用資訊圖表與視覺化設計，從不同視角深入討論災害應對的設計策略，強化問題解決與設計整合能力。

北科大提到，43名學生分為10組提出設計方案，例如以觀光商業設施東京晴空街道為例，火災時利用不同顏色的閃爍燈光，引導群眾分散至多個出口，減少避難時間並避免擁擠踩踏；遇洪災或海嘯威脅時，「地鐵緊急數位看板系統」立即將地鐵內電子看板切換為緊急避難指引模式，助乘客迅速判斷逃生路線。

參與設計營的北科大創新設計碩士班學生張愛若分享，透過教授的精彩講授、災害情境模擬與實地參訪，讓自己從不同視角深入理解防災設計與教育的核心意涵；同時與他校同儕碰撞設計想法，合作避難地圖App等設計構想，也為未來的學術與設計方向帶來更多想像空間。

地鐵 東京 海嘯 火災 設計師 北科大

延伸閱讀

馬紹爾群島國會大樓火災 林佳龍指示大使館表達慰問

日本防災教育學會抵雲林交流 肯定台灣的科技防災教育

30秒創意防災！南市短影音創作比賽「穿越時空的緊急避難包」

桃園消防攜手托嬰中心演練避難逃生 面對火災可以保護孩子周全

相關新聞

文大傳宿舍浴室偷拍案 校方嚴厲譴責 將助受害學生求償

中國文化大學傳宿舍偷拍案，不少體保生、球員洗澡影像外流。對此，校方嚴厲譴責偷拍行為，並表示會全力配合檢調進行相關調查，接...

宿舍鐵床鐵櫃被指如「監獄」 政大：配合捷運工程難整修

近日各新生的大學宿舍「開箱」在社群平台Threads上引發熱議，有人抱怨6人房、8人房擁擠，也有人提到冷氣不冷。其中，政...

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

政大學生「雙語世家」短劇 台語連續劇風格推EMI課程

政治大學雙語及多元文化推動辦公室（NCCU BMO）與秘書處近日共同合作推出創意短劇「雙語世家」，以台語連續劇的詼諧風格...

清華大學迎新生 實境解謎探索校園

下周將開學。清華大學今舉辦新生領航營，迎接2000多名大學部新鮮人。今年以「探索，揭謎」為主題，為新生揭開大學生活的第一...

政大宿舍像鬼屋？熱門關鍵字揭曉 校方回應了

政治大學新生入住宿舍超崩潰！家長發文怒批宿舍老舊，鐵製家具生鏽、牆壁發霉引發熱議，連校友都無奈表示30年前就是如此，政治大學回應將加強檢修工程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。