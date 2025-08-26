政大學生「雙語世家」短劇 台語連續劇風格推EMI課程

政治大學雙語及多元文化推動辦公室（NCCU BMO）與秘書處近日共同合作推出創意短劇「雙語世家」，以台語連續劇的詼諧風格推廣EMI（English as a Medium of Instruction）課程，上線僅一天就在Instagram上獲得超過一萬次觀看。

政大表示，這部「雙語世家」短劇由五名大一升大二的學生擔綱演出，呈現同儕間自然的表演氛圍，也充分展現台灣在地文化元素。短劇腳本則由NCCU BMO發想，融合台語的熟悉感與多元文化推廣理念。

政大說明，影片以「聽說Martin上完EMI課在美國走路有風？我也要！」為開場白，破除學生對英語授課的擔心，內容強調EMI課程具有彈性授課、培養自然雙語環境，以及提供英語表達練習機會的三大優勢。影片不僅具娛樂性，也兼具實用的選課資訊，鼓勵學生善用選課系統的標籤功能，在選課時快速篩選出EMI課程。

短劇推出後，有人稱讚演出學生「台語能力卓越」，也有人期待NCCU BMO持續更新台語系列短劇。而NCCU BMO也表示，由於觀眾反應熱烈，考慮延續這股熱潮，推出台語短劇續集，或是推出新短片主題，讓更多學生了解EMI課程的價值與優勢。政大指出，目前「雙語世家」已推出上下兩集，透過貼近學生生活的劇情，以輕鬆有趣的方式推廣雙語課程，展現政大在雙語教育上的創新思維。

