政大創意台語短劇推EMI課程 登IG單日觀看破萬

政大推出創意台語短劇「雙語世家」，以台語連續劇的詼諧風格，推廣EMI（全英語授課）課程，上線1天就在社群平台Instagram獲得逾1萬次觀看，網路迴響熱烈。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大雙語及多元文化推動辦公室與秘書處合作推出創意短劇「雙語世家」，巧妙融合台語的熟悉感與多元文化推廣理念，由5名學生擔綱演出，呈現同儕間自然的表演氛圍，也展現台灣在地文化元素。

短劇以「聽說Martin上完EMI課在美國走路有風？我也要！」為開場白，用輕鬆幽默的方式破除學生對英語授課的擔心，內容提及EMI（English as a Medium ofInstruction）課程具有彈性授課、培養自然雙語環境、提供英語表達練習機會等3大優勢。

影片不僅具備娛樂性，還提供實用的選課資訊，提醒學生在8月25日至27日第2階段初選時，可善用選課系統的標籤功能，快速篩選出EMI課程。

政大提到，短劇推出後，有人稱讚演出學生「台語能力卓越」，也有人期待能持續更新；由於網友反應熱烈，雙語及多元文化推動辦公室也考慮再推出台語短劇續集或推出新短片主題，讓更多學生了解EMI課程的價值與優勢。

