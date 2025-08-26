文大傳宿舍浴室偷拍案 校方嚴厲譴責 將助受害學生求償

中國文化大學傳宿舍偷拍案，不少體保生、球員洗澡影像外流。對此，校方嚴厲譴責偷拍行為，並表示會全力配合檢調進行相關調查，接下來將會同轄區內警政單位進行全面安全性巡檢，針對本次受害學生，也會提供一切需要的協助。

根據鏡週刊報導，文化大學傳出宿舍偷拍，校內的大倫館男宿浴室被人安裝針孔攝影機，導致不少體保生及球員洗澡時的全裸影像外流，甚至已經在通訊軟體Telegram群組上流傳。

對此，文化大學表示，媒體報導偷拍時間為2016到2021年，由於無法獲悉所拍攝的內容及具體使用的設備，若有相關資訊及需求，學校將全力配合檢調進行相關調查。

文化大學說，今年7月教育部來函要求各項巡查工作，學校已在8月完成全校各館樓巡檢，並記錄備查，期間並未發現有不法情事。如今爆出偷拍事件，校方強調將再次會同轄區內警政單位並進行全面安全性巡檢，以確報校園安全。

針對本次受害的學生，文化大學說，校方將提供法律諮詢、心理支持及一切需要的協助，包含對加害者的告訴與求償。文化大學亦嚴厲譴責一切偷拍犯罪行為，此類行為不僅嚴重違反法律，更是對受害者人格尊嚴與隱私權的重大侵害，校方絕不寬待。

商品推薦