東吳開AI及機器人培訓課 結合輝達技術育才

為鏈結產學資源，東吳大學智慧創新AI學習中心規劃舉辦一系列AI及機器人培訓課程，內容採用輝達的專業AI、生成式AI、3D模擬等技術，培育產學人才。

東吳大學今天發布新聞稿表示，巨量資料管理學院的「智慧創新AI學習中心」於今年4月成立，是東吳大學推動AI應用、數據分析及虛擬平台技術的教育與研究的重要基地，也是台灣少數配備最新一代RTX 50系列顯卡設備與先進的多媒體互動環境的大學之一。

智慧創新AI學習中心近日舉辦首場產業界「NVIDIARobotics及Omniverse技術培訓課程」，由機器人王國團隊、NVIDIA專業工程主管共同授課，內容針對產業界需求度高的機器人模擬及學習等技術，包括NVIDIA深度學習學院的3D數位模擬、數位孿生、協同設計、虛擬場景建構等，提供業界工程師提供沉浸式實作與應用培訓。

東吳大學巨量資料管理學院院長金凱儀表示，CAVEDU機器人王國現為全球AI領導廠商NVIDIA（輝達）深度學習學院在台灣的教育培訓夥伴，有多年耕耘AI、生成式AI與機器人等人才培育的寶貴經驗。

金凱儀提到，此次培訓不僅是單純的業界支援，更是校園與產業界攜手合作的重要起點，未來智慧創新AI學習中心將持續開設教育培訓課程，支援產業所需專業人才，並納入校內教學，為學生提供第一手學習與實作的機會。

東吳大學說，智慧創新AI學習中心未來也將持續引進更多前瞻性課程與培訓計畫，並結合東吳巨資學院的資源，打造以「教學－實作－產業連結」為核心的學習生態系，希望成為推動新世代人才與產業需求無縫接軌的重要平台。

