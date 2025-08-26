宿舍鐵床鐵櫃被指如「監獄」 政大：配合捷運工程難整修
近日各新生的大學宿舍「開箱」在社群平台Threads上引發熱議，有人抱怨6人房、8人房擁擠，也有人提到冷氣不冷。其中，政治大學的鐵製上下鋪宿舍房被多次點名如「監獄」，政大也對此回應，因配合捷運工程拆遷，宿舍房間數少，難進行大規模整修。目前學校積極展開全面調查與檢修，未來會在新生入住前再次檢查，確保住宿品質。
大學即將開學，新生紛紛入住宿舍，並在社群媒體上分享。其中，政大宿舍受到熱烈討論，有學生抱怨鐵製的上下舖床、書櫃猶如監獄，有些還生鏽斑駁，且由於政大靠山，也有其他學生留言提到，只要牆壁沒有壁癌、廁所沒有發霉就好，更重要的是要注意蚊蟲問題。還有網友指出，有人因為政大宿舍太爛嚇得重考，希望學校正視問題。
對此，政大說，目前因配合捷運工程拆遷，宿舍房間數大幅減少，為求儘可能滿足新生床位分配需求，舊有宿舍暫難全面騰空進行大規模整修，而先於暑期以小型修繕與公共空間美化逐步改善。
政大表示，現階段已於開學前一個月由相關單位先行檢查，目前學校也已積極展開全面調查與檢修，加強牆面粉刷、鐵櫃烤漆等室內改善工程，未來並將於新生入住前再次檢查，以確保居住品質。
