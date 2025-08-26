清華大學迎新生 實境解謎探索校園
下周將開學。清華大學今舉辦新生領航營，迎接2000多名大學部新鮮人。今年以「探索，揭謎」為主題，為新生揭開大學生活的第一道線索。清大今年首次結合實境解謎遊戲進行校園導覽，以「風城徵信社」為故事背景，引導新生化身偵探闖關。遊戲採非線性設計，新生可自由選擇路線探索清華園、梅園、百蕨園、成功湖、化工館日晷等具歷史意義景點。完成所有關卡，就有機會獲得限量皮革筆記本或金屬徽章。
開幕式上，校長高為元穿著偵探馬甲，從新生當中走上講台，並以偵探為喻，勉勵新生把握大學4年探索自我，「期待一個沒有問題的人生，才是人生最大的問題。」
高為元說，「你的成功由自己定義，世界上一定有只有你才能解決的問題。」清大是自由多元的校園，希望新生們盡情探索、盡其自我實現，「在清華園，每一個人都可以為未來畫出一個新可能。」
清大今天送給每名新生的禮包同樣呼應偵探主題，帆布袋印有偵探造型熊貓圖樣，內藏啟發新生思考大學生活的貼紙，寫著「你的成功由你自己定義」、「問題是探索與發展自我的契機」等字句。今年新生還收到了環保玻璃餐盒，及不銹鋼筷子、湯匙組成的環保餐具組，希望學生大學4年吃得更健康。
清大說，今年的新生領航營新增「心理小時光」關懷環節，由諮商中心的心理師引領新生關注自己的身心健康，順利適應大學生活。除了白天的活動，新生領航營還安排了「乘風之夜」，除學生社團表演，還邀請獨立樂團icyball冰球與創作歌手陳忻玥等藝人演出。icyball冰球樂團以Funk、Disco、R&B等復古風格著稱，融合新時代電子元素，也呼應新生領航營的「復古」主題。
動機系新生詹博丞跟同學一起拋出彩帶後，笑說充份感受到了新生領航營的熱鬧氣氛。他說，目前對校園還不太熟悉，需要用導航找路，偶爾還會迷路，因此很期待透過明天的實境解謎遊戲來認識校園。談到未來的大學生活，詹博丞希望能把專業學好，參加羽球等社團活動，也想多探索新竹。
負責籌畫新生領航營的學生團隊表示，選擇「偵探、復古、探索」主題，是希望新生能用偵探精神探索校園，在復古氛圍中感受清華歷史文化傳承。透過這場創意迎新，期望每位新生都能帶著好奇心與勇氣，開啟屬於自己的清華探索之旅。
📖對身為大學生、碩博士生的你來說，ChatGPT是Deadline當天拯救你的作業幫手，還是大小事都能請教的生活顧問？
udn文教誠摯邀請您填寫【生成式AI闖入校園：大學、碩博士在學生使用AI工具的習慣】問卷
▪軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
▪國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
▪請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
▪大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團
▪不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言