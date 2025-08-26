清華大學迎新生 實境解謎探索校園

下周將開學。清華大學今舉辦新生領航營，迎接2000多名大學部新鮮人。今年以「探索，揭謎」為主題，為新生揭開大學生活的第一道線索。清大今年首次結合實境解謎遊戲進行校園導覽，以「風城徵信社」為故事背景，引導新生化身偵探闖關。遊戲採非線性設計，新生可自由選擇路線探索清華園、梅園、百蕨園、成功湖、化工館日晷等具歷史意義景點。完成所有關卡，就有機會獲得限量皮革筆記本或金屬徽章。

開幕式上，校長高為元穿著偵探馬甲，從新生當中走上講台，並以偵探為喻，勉勵新生把握大學4年探索自我，「期待一個沒有問題的人生，才是人生最大的問題。」

高為元說，「你的成功由自己定義，世界上一定有只有你才能解決的問題。」清大是自由多元的校園，希望新生們盡情探索、盡其自我實現，「在清華園，每一個人都可以為未來畫出一個新可能。」

清大今天送給每名新生的禮包同樣呼應偵探主題，帆布袋印有偵探造型熊貓圖樣，內藏啟發新生思考大學生活的貼紙，寫著「你的成功由你自己定義」、「問題是探索與發展自我的契機」等字句。今年新生還收到了環保玻璃餐盒，及不銹鋼筷子、湯匙組成的環保餐具組，希望學生大學4年吃得更健康。

清大說，今年的新生領航營新增「心理小時光」關懷環節，由諮商中心的心理師引領新生關注自己的身心健康，順利適應大學生活。除了白天的活動，新生領航營還安排了「乘風之夜」，除學生社團表演，還邀請獨立樂團icyball冰球與創作歌手陳忻玥等藝人演出。icyball冰球樂團以Funk、Disco、R&B等復古風格著稱，融合新時代電子元素，也呼應新生領航營的「復古」主題。

動機系新生詹博丞跟同學一起拋出彩帶後，笑說充份感受到了新生領航營的熱鬧氣氛。他說，目前對校園還不太熟悉，需要用導航找路，偶爾還會迷路，因此很期待透過明天的實境解謎遊戲來認識校園。談到未來的大學生活，詹博丞希望能把專業學好，參加羽球等社團活動，也想多探索新竹。

負責籌畫新生領航營的學生團隊表示，選擇「偵探、復古、探索」主題，是希望新生能用偵探精神探索校園，在復古氛圍中感受清華歷史文化傳承。透過這場創意迎新，期望每位新生都能帶著好奇心與勇氣，開啟屬於自己的清華探索之旅。 清大為新生準備偵探主題禮包以及環保餐具。圖／清大提供 清華大學校長高為元巧扮偵探，手持放大鏡道具，與新生坐在一起。圖／清大提供 今年清華大學新生禮包中藏有校長高為元送給學生們的人生探索格言貼紙。圖／清大提供

