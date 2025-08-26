快訊

宿舍鐵床鐵櫃被指如「監獄」 政大：配合捷運工程難整修

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

聽新聞
0:00 / 0:00

宿舍傳偷拍案 文大譴責犯罪、助受害者提告求償

中央社／ 台北26日電
圖為文化大學，聯合報資料照片。
圖為文化大學，聯合報資料照片。

文化大學宿舍傳出偷拍案，文大校方今天表示，嚴厲譴責偷拍犯罪行為，學校將會同警政單位全面安全性巡檢，並提供受害學生法律諮詢、心理支持、對加害者提告和求償等協助。

鏡週刊今天報導，中國文化大學傳出「宿舍偷拍案」，位於文大校內的大倫館男子宿舍浴室，被人安裝針孔攝影機，導致不少體保生及球員洗澡時的全裸影像外流受害，外流名單包括效力中國男籃職業聯賽（CBA）的台灣籃球員林秉聖、台灣職業籃球大聯盟新北中信特攻球員周承睿。

文化大學校方今天透過文字說明，教育部今年7月來函要求各項巡查工作，學校甫於8月完成全校各館樓巡檢，並記錄備查，期間並未發現有不法情事；學校也將再次會同轄區內警政單位並進行全面安全性巡檢，以確保校園安全。

由於媒體報導照片拍攝期間為2016年至2021年，文大提到，無法獲悉所拍攝的內容及具體使用的設備，若有相關資訊及需求，學校將全力配合檢調進行相關調查。

針對受害的學生，文大將提供法律諮詢、心理支持及一切需要的協助，包含對加害者的告訴與求償；文大也再次嚴厲譴責一切偷拍犯罪行為，此類行為不僅嚴重違反法律，更是對受害者人格尊嚴與隱私權的重大侵害，學校決不寬待。

偷拍 法律 文化大學

延伸閱讀

文化大學爆偷拍風波！男宿浴室遭裝針孔　蔡尚樺緋聞男友林秉聖私密影像外流

揭露女演員被電視台人士性侵偷拍　江祖平再發聲：環境要尊重女性

江祖平心疼求助「怎麼辦」 揭女星遭電視台人士性侵偷拍黑幕

蔡尚樺認了和林秉聖是這關係！談結婚進度她鬆口吐六字

相關新聞

文大傳宿舍浴室偷拍案 校方嚴厲譴責 將助受害學生求償

中國文化大學傳宿舍偷拍案，不少體保生、球員洗澡影像外流。對此，校方嚴厲譴責偷拍行為，並表示會全力配合檢調進行相關調查，接...

宿舍鐵床鐵櫃被指如「監獄」 政大：配合捷運工程難整修

近日各新生的大學宿舍「開箱」在社群平台Threads上引發熱議，有人抱怨6人房、8人房擁擠，也有人提到冷氣不冷。其中，政...

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

清華大學迎新生 實境解謎探索校園

下周將開學。清華大學今舉辦新生領航營，迎接2000多名大學部新鮮人。今年以「探索，揭謎」為主題，為新生揭開大學生活的第一...

政大宿舍像鬼屋？熱門關鍵字揭曉 校方回應了

政治大學新生入住宿舍超崩潰！家長發文怒批宿舍老舊，鐵製家具生鏽、牆壁發霉引發熱議，連校友都無奈表示30年前就是如此，政治大學回應將加強檢修工程。

AI職涯發展新趨勢 全國大專校院職輔會議靜宜登場

教育部青年發展署與靜宜大學共同主辦的「114年全國大專校院職涯輔導主管會議」，今天和明天在靜宜大學舉行，全國約150位職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。