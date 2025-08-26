宿舍傳偷拍案 文大譴責犯罪、助受害者提告求償
文化大學宿舍傳出偷拍案，文大校方今天表示，嚴厲譴責偷拍犯罪行為，學校將會同警政單位全面安全性巡檢，並提供受害學生法律諮詢、心理支持、對加害者提告和求償等協助。
鏡週刊今天報導，中國文化大學傳出「宿舍偷拍案」，位於文大校內的大倫館男子宿舍浴室，被人安裝針孔攝影機，導致不少體保生及球員洗澡時的全裸影像外流受害，外流名單包括效力中國男籃職業聯賽（CBA）的台灣籃球員林秉聖、台灣職業籃球大聯盟新北中信特攻球員周承睿。
文化大學校方今天透過文字說明，教育部今年7月來函要求各項巡查工作，學校甫於8月完成全校各館樓巡檢，並記錄備查，期間並未發現有不法情事；學校也將再次會同轄區內警政單位並進行全面安全性巡檢，以確保校園安全。
由於媒體報導照片拍攝期間為2016年至2021年，文大提到，無法獲悉所拍攝的內容及具體使用的設備，若有相關資訊及需求，學校將全力配合檢調進行相關調查。
針對受害的學生，文大將提供法律諮詢、心理支持及一切需要的協助，包含對加害者的告訴與求償；文大也再次嚴厲譴責一切偷拍犯罪行為，此類行為不僅嚴重違反法律，更是對受害者人格尊嚴與隱私權的重大侵害，學校決不寬待。
