政大宿舍像鬼屋？熱門關鍵字揭曉 校方回應了

大學開學季將近，新生們帶著對未來四年生活的憧憬與期待，陸續踏入校園。不過，今年在政大，部分新生在打開宿舍房門的瞬間，迎接他們的卻是斑駁牆面、鐵製家具鏽蝕嚴重的景象。這份與頂尖學府名聲不符的落差，迅速在網路社群上引爆熱烈討論。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查發現，「環境、價格、發霉、品質、新生」等已登上近一週（2025/8/19～8/25）「政大宿舍」的熱門關鍵字，顯示相關話題已成為網友關注焦點。

自強宿舍半年九千卻超舊？家長發文引爆討論

Threads授權／amychen0628

Threads授權／amychen0628

國立政治大學坐落於多雨潮濕的文山區，宿舍設施長期面臨黴菌與鏽蝕的挑戰。一位家長在社群平台發文，坦言能理解老舊建築的必然損耗，但面對殘破的設備與蟲害問題，仍感到十分不解：「宿舍提供應該是要能夠使用的，這不是最基本的嗎？」

翻攝官網／政大學務處

這番質疑迅速引起廣大迴響，相關話題也在社群平台上不斷延燒，網友紛紛留言表示「其實我很好奇為什麼這些排名很前面的學校，宿舍都不更新」、「政大宿舍屋況跟鬼屋差不多」、「超舊又床架生鏽，今天我兒子才搬進去就說下學期想搬走」、「最恐怖的是味道，裡面的霉味真的不得了」、「連想要凹成工業風都很勉強」。

政大新生入住的宿舍主要集中在自強五至九舍，每學期費用約為9,057元（不含冷氣費用），平均每個月住宿費約為1,811.4元；暑假期間費用另計，以學期二分之一的住宿費計算，另加住宿保證金1,000元。同樣在校內，設備最高級的自強十舍價格卻高達22,150至33,150元，兩者價差超過兩倍，但只有升上大二後才能申請入住。更有網友比對，其他國立大學如台大與師大，以相近的價格卻能提供木製家具與更整潔的居住環境，讓政大的宿舍性價比（CP值）受到強烈質疑。

政大宿舍問題並非首次？校友吐槽「幾十年不變」

Threads授權／myy_1020

Threads授權／myy_1020

這場宿舍風波，意外勾起無數政大校友的集體回憶。有人形容山上宿舍是「鬼屋」、「山上的貧民窟」，甚至有人感嘆「竟然十幾年了還是長這樣沒更新」、「政大真永遠都是這樣子.....幾十年不變」、「30年前是這樣，想不到30年後還是這樣」，反映問題長期存在。

不過，並非所有人都持負面態度，一些校友或在校學生也分享了他們對於老舊宿舍的不同看法，「八舍簽，但我覺得除了味道有點重其他都沒想像中糟糕」、「哈哈哈但我當年自九住的很開心耶」、「好懷念，你會交到很好很好的朋友們」、「房租這麼便宜，不然你可以住外面啊」。

校方回應受捷運工程影響 短期內以小型改善為主

面對學生與家長的疑慮，政大方面也做出說明。校方表示，目前因配合捷運工程拆遷，宿舍房間數大幅減少，為求儘可能滿足新生床位需求，舊有宿舍暫難全面騰空進行大規模整修，只能先於暑期以小型修繕與公共空間美化逐步改善。

政大強調，現階段已於開學前由相關單位先行檢查，目前也已積極展開全面調查與檢修，加強牆面粉刷、鐵櫃烤漆等室內改善工程，未來並將於新生入住前再次檢查，以確保居住品質。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年08月19日至2025年08月25日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『政大宿舍』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

