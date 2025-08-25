牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生開始搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場，不少人直呼，這樣的居住品質根本不像全台排名前段大學應有的水準。

除了環境老舊，宿舍管理也曾傳出誇張事件。張育嘉律師在Threads上回憶，一名住在政大的同學曾遇上離譜的「便便怪客」，他將洗好的衣服放到脫水機中，等時間到打開機器準備把衣服拿出來晾乾時，赫然發現衣服竟被不明人士留下的人體排泄物「均勻裹醬」，散發惡臭，最後只得忍痛全數丟棄。該事件雖曾通報宿舍管理單位，卻始終未能揪出兇手，也因此成為宿舍流傳的獵奇傳說。

貼文一出，網友紛紛留言「便便俠20年前就有聽過，在男舍神出鬼沒」、「太噁心了吧」、「大便怪客每隔幾年就有」、「我其實大一的時候都會把衣服帶回家洗」、「我姐女兒唸研究所住宿的時候，每到颱風一定包袱款款回家，因為窗戶關不起來，闔不上，風大到房間床都在晃，一旦下雨，窗戶就狂噴水」。

至於現況，不少學生在網路上抱怨，政大宿舍各種鐵製寢具與書櫃，彷彿「四人純獄風」，若房間沒有壁癌、廁所不發霉、家具沒生鏽，就已算是「頂中之頂」的好運。有學生提到，山上的宿舍常見大型蟑螂與蟲害，入住前甚至需要準備香茅油自保，也有校友無奈指出，十多年前宿舍就已如此，沒想到多年後依舊如故，「畢業已超過15年，跟我畢業那時完全一樣的風格⋯」、「除了多了冷氣，和我三十年前住的一樣」。

許多網友質疑，政大作為國立知名學府，按理說經費並不拮据，為何宿舍環境多年來未見更新翻修，「為什麼都沒預算重新裝潢一下宿舍內部呀？這樣學生待在很像監獄的地方，也會影響學習跟氣場吧」、「經費拿得比一堆學校多⋯」，有人甚至戲謔地說，劉禹錫的〈陋室銘〉恐怕就是在政大宿舍完成的。

不過也有人認為「宿舍是幫你家裡省錢啦，你要住好就要付出相對應的房租」、「包水包電一學期住宿費9000多能要求什麼」，還有人指出「宿舍有在更新但需要時間，新的指南宿舍年初動工，最快2029年底完成，山下莊外（莊敬外舍）要蓋環狀線所以全拆，山上的自（強）五六舍是目前最舊的，要更新的話估計會重蓋了，但這麼一來宿舍床位會更不夠用」。

