37名國合會海外實習生啟程 盼將台灣文化推廣世界

中央社／ 台北25日電

國合會「大專青年海外技術協助服務計畫」37名青年，日前出發前往友邦及友好國家展開半年實習，參與計畫的青年於結訓典禮上表示，希望能把台灣文化推廣全世界，並以不同角度思考國際合作真義。

國合會下午發布新聞稿指出，「大專青年海外技術協助服務計畫」實習生結訓典禮15日舉行，全台15所大專院校的37名青年完成1週密集訓練，於20日陸續啟程分別前往亞太、中南美洲、加勒比海及非洲等友邦與友好國家，展開為期6個月的海外實習。

國合會說明，此次實習類別包含30名派駐於技術團、參與技術合作計畫的「海外實習生」，3名負責支援語言、多媒體等專長的「實習志工」，以及4名為教授當地學生華語文化的「實習華語教師」。

國合會副秘書長李志宏致詞時勉勵學生，代表台灣分享台灣的文化與技術，將實習做為未來職場的暖身，於畢業後可投入國際合作領域工作，並鼓勵學生擔任校園親善大使，將國際合作與校園連結，推廣給更多有志青年參與此計畫，擴大學生參與海外實習人數。

國合會提到，中山大學海洋生物科技暨資源學系學生蘇宸儀將於帛琉「強化沿岸漁業資源管理計畫」實習，她表示，在訓練期間受到許多前輩分享的外交經驗打動，希望能為技術合作貢獻所長。台大生物產業傳播暨發展研究所學生黃虹淇將前往聖露西亞參與「蔬果產銷供應鏈效能提升計畫（第二期）」，她自我期許在實習期間以不同角度思考國際合作的真義。

國合會另提及，靜宜大學西班牙語文學系的吳茲靖將以西語翻譯專長擔任實習志工，她認為訓練課程讓她認識國合會及外交工作，也更確信實習價值。另一名要到瓜地馬拉擔任實習華語教師的台中教育大學華語文教學系學生張馨文，則期許能把台灣的文化推廣到全世界。

國合會表示，「大專青年海外技術協助服務計畫」訓練內容涵蓋國際發展趨勢、台灣外交政策與援外實務、技術合作計畫介紹、海外簡易醫療處理及自我健康照護、突發事件應對與心理調適、國際禮儀、文化交流與駐地生活實務等，以協助實習生準備、適應海外實習生活。

實習 青年 華語

