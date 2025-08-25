AI職涯發展新趨勢 全國大專校院職輔會議靜宜登場

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「114年全國大專校院職涯輔導主管會議」以「AI世代的職涯設計學」為主題。圖／靜宜大學提供
「114年全國大專校院職涯輔導主管會議」以「AI世代的職涯設計學」為主題。圖／靜宜大學提供

教育部青年發展署與靜宜大學共同主辦的「114年全國大專校院職涯輔導主管會議」，今天和明天在靜宜大學舉行，全國約150位職輔主管交流。教育部青年發展署署長陳雪玉表示，會議以「AI世代的職涯設計學」為主題，探討AI浪潮下的職涯發展趨勢，分享各校創新經驗，尋求整合資源，協助學生在AI時代獲得更完善的支持與策略。

陳雪玉說，靜宜大學在職涯輔導表現優異，現任「中區召集學校」，積極提供多元職涯資源，並依年級規劃引導措施，針對大一新生所辦理的職涯測驗與輔導，值得各校觀摩。她強調，在AI時代，學生須具備問題解決、知識累積、跨域整合、多元創新及團隊協作等關鍵能力，充分發揮個人潛能。面對少子化衝擊，學校更應凸顯職輔單位重要性，協助學生順利發展、畢業即就業，形成招生與職涯的正向循環。

靜宜校長林思伶表示，當可自動化的工作交給AI後，未來人才更需具備創造力、跨域整合、溝通協作及同理服務社會的能力，這些正是教育能帶給學生的關鍵影響。她說AI時代職涯設計核心在於「探索、整合、賦能」，引導學生勇於嘗試不同領域，善用AI與人類智慧互補，並用所學服務社會。在青年署支持下，能建構讓年輕人安心探索、勇敢逐夢的生態系，於快速變動的世界找到自我定位。

會議首日同步舉行頒獎典禮，表揚全國10所績優職輔學校及多位傑出、資深職輔人員。獲得績優職輔學校金等獎的致理科技大學職發長吳壽進表示，職涯工作從學生選擇科系已開始，需日積月累才能見效，面對多元需求，學校將持續深耕職涯服務。

靜宜大學職產處專員李佩芬投入職輔逾15年，今年榮獲「資深職輔人員」殊榮，她分享，見證學生成長是自己最大的動力，勉勵學生勇於認識自己、善用工具，在科技浪潮中開創專屬航道，期盼持續為更多青年點亮職涯新可能。

會議並舉辦「產官學論壇」及「職輔座談雙向交流」，邀請產官學代表探討AI對教育與職涯的衝擊與契機；青年署、勞動部、考選部及原民會也分享職涯政策與資源，與各校主管交流AI世代職輔策略。再展開四大分組議題，聚焦「AI資源進入校園」、「AI時代教育新挑戰」、「青年未來技能地圖」及「新進職輔夥伴接軌」，凝聚可落實於校園的創新方案。

靜宜大學秘書長暨職產長程敬閏表示，期盼藉由此次會議展現各校職輔成效，攜手合作，為青年創造更多元學習與發展機會，協助他們在AI世代找到自我定位。嶺東科大副校長魏清圳提醒，AI持續改變產業與就業環境，大專校院應前瞻布局，協助學生掌握趨勢，培養跨域整合、數據應用及創意思維，才能在快速變動的市場保持競爭力。

今天會中頒發傑出及資深職輔人員獎項。圖／靜宜大學提供
今天會中頒發傑出及資深職輔人員獎項。圖／靜宜大學提供
全國約150位大專校院職輔主管齊聚靜宜，進行經驗交流與分享。圖／靜宜大學提供
全國約150位大專校院職輔主管齊聚靜宜，進行經驗交流與分享。圖／靜宜大學提供

AI 青年 職涯發展 靜宜大學

