「智慧割草機器人」進駐台大校園 開啟智慧校園新篇章

台灣大學體育室、機械工程學系與優式機器人公司於今日正式啟動合作，3台「智慧割草機器人」進駐校園，除了能自動維護校園綠地，也作為機械工程學系的課程內容。台大盼能以此為起點，開啟智慧校園的未來篇章。

台大表示，優式機器人公司提供台大3台新世代割草機器人，不僅能自動維護校園綠地，更將化身為機械工程學系「智慧車輛設計與實務」課程的實驗平台。透過師生的軟硬體改裝與創新設計，這些機器人將逐步融入台大校園特色。

台大副校長丁詩同表示，智慧校園是台大校長陳文章力推的發展方向，此次合作不只是校園環境的升級，更是教育模式的突破，將學生從被動學習者轉變為未來智慧服務的創造者。

優式機器人公司執行長、台大電機系校友陳招成強調，智慧校園是一個可持續進化的實驗場域，學生的創意與工程實踐將是推動它持續前進的核心力量。

除了割草服務，台大與優式也將攜手開發「智慧巡邏機器人」試行，將結合AI智慧偵測、環境感測模組、360度全景攝影、夜間照明以及緊急通報機制，預計投入於校園安全維護與巡檢作業，打造全天候的智慧守護者，全面推進智慧校園的願景。

台大表示，這不僅是一項技術合作，更是一場教育革新。透過校友回饋學校，學生腦力激盪等的合作，三方協力讓台大校園將成為科技與教育共創的實驗場，創新應用的DNA不斷傳承，讓學生能實際參與、設計、改良，甚至定義未來校園的智慧服務樣貌。

●智慧割草機器人基本資料

重量：約28公斤

作業時間：最長約4小時

充電時間：約3小時

割草寬度：約35公分

割草高度可調範圍：1.2到10公分

搭載高通AI晶片，實現無邊界智慧割草，智慧避障，機隊作業，APP管理，提供智慧環保的割草新解方

商品推薦