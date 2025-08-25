智慧校園第一步！ 割草機器人台大亮相
學校未來可用機器人割草！台大體育室、機械系與優式機器人公司於25日正式啟動合作，將提供3台新世代割草機器人，可自動維護校園綠地，且還能成為機械系課程「智慧車輛設計與實務」課程的實驗平台；台大副校長丁詩同強調，盼透過相關合作發展「智慧校園」，除了AI應用在校園，學生也可從中激發創意。
台大25日宣布體育室與機械系、優式機器人公司合作，先以「智慧割草機器人」推動智慧校園發展。割草機器人不僅能自動維護校園綠地，展現穩定高效的智慧營運；更將化身為機械系「智慧車輛設計與實務」課程的實驗平台。透過師生的軟硬體改裝與創新設計，讓機器人逐步融入台大校園特色。
丁詩同表示，智慧校園是校長陳文章力推的發展方向，此次合作不只是校園環境的升級，更是教育模式的突破，將學生從被動學習者轉變為未來智慧服務的創造者。優式機器人公司執行長、台大電機系校友陳招成則強調，智慧校園是一個可持續進化的實驗場域，學生的創意與工程實踐將是推動它持續前進的核心力量。
未來除了割草服務，台大也宣布將與優式攜手開發「智慧巡邏機器人」試行。該機器人將結合 AI 智慧偵測、環境感測模組、360°全景攝影、夜間照明以及緊急通報機制，預計投入於校園安全維護與巡檢作業，打造全天候的智慧守護者，全面推進智慧校園的願景。
