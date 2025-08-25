文大校友嚴陳莉蓮捐千萬 挺籃球助弱勢生

文化大學校友、裕隆集團執行長嚴陳莉蓮捐贈千萬給母校，設立「嚴陳莉蓮女士助學基金」，專款將用於扶助經濟弱勢學生及支持籃球運動發展，盼傳承體育精神，建立產學典範。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，文化大學體育系傑出校友嚴陳莉蓮捐贈千萬成立助學基金，不僅是實質支持，更是精神傳承，以校友情誼為出發點，延伸至企業的社會責任，展現華岡人回饋社會的風範，這筆助學基金將嚴謹管理、專款專用，並定期向社會與捐贈人回報成果。

嚴陳莉蓮表示，文化大學體育系是她人生的重要起點，當年資源有限，但師長的陪伴與鼓勵讓她堅持到今日；由於當年曾面對求學經濟壓力，更能深刻體會教育資源的可貴，期盼藉由基金幫助更多學弟妹在困境中堅持夢想、安心學習，更希望拋磚引玉，凝聚各界力量，一同培育體育人才、實現產學共榮。

文化大學體育運動健康學院院長、北京奧運跆拳道銅牌得主宋玉麒提到，基金將妥善用於體育系與全校經濟弱勢學生的獎助計畫，包含拔尖學習、自主學習社群等；為鼓勵自主學習與責任意識，學生須提出學習規劃、經導師推薦及審查通過後即可核發。

此外，「嚴陳莉蓮女士助學基金」也將支持文化大學男子籃球隊的發展，包括訓練、比賽與資源建置等，提升校隊競爭力與體育教育品質，落實產學協力共育人才；為感謝校友及企業貢獻，文化大學也將於男子籃球隊比賽服、訓練裝備、體育館籃架等適當位置標示裕隆集團標誌。

